El expelotero cubano Yasiel Puig, declarado culpable de obstrucción a la justicia y mentir

El exjugador cubano de las Grandes Ligas de béisbol Yasiel Puig fue declarado culpable el viernes de cargos federales de obstrucción a la justicia y mentir a los investigadores sobre su participación en apuestas deportivas ilegales.

El destacado exjardinero de 35 años jugó seis temporadas con los Dodgers de Los Ángeles y una última temporada, en 2019, con Cincinnati y Cleveland, durante la cual obtuvo la ciudadanía estadounidense.

Puig militó también dos temporadas en la liga surcoreana de béisbol, incluida la del año pasado, donde bateó para .212 con seis jonrones y 20 carreras impulsadas para los Kiwoom Heroes antes de regresar a Estados Unidos por una lesión en un hombro.

Tras 13 días de juicio en un tribunal federal de Los Ángeles, el jurado lo encontró culpable de cargos derivados de una investigación de 2017 sobre una red de apuestas ilegales dirigida por el exlanzador de ligas menores Wayne Nix.

Puig se enfrenta a una pena de hasta cinco años de prisión por mentir a agentes federales y de hasta 10 años por obstrucción de la justicia.

Los fiscales indicaron que la investigación de las acciones de Nix para ocultar ingresos y lavar dinero condujo a la implicación de Puig.

La Fiscalía Federal informó que Puig realizó apuestas a través del negocio de Nix en mayo de 2019 y que para junio adeudaba 282.900 dólares por pérdidas en apuestas deportivas.

Las pruebas demostraron que Puig realizó 899 apuestas entre julio y septiembre de 2019 en partidos de tenis, football americano y básquetbol a través de un sitio web con sede en Costa Rica asociado con Nix.

En enero de 2022, agentes federales entrevistaron a Puig en presencia de su abogado por videoconferencia y el expelotero negó tener conocimiento del negocio de apuestas de Nix.

Los fiscales afirmaron que Puig mintió en una solicitud como parte de su proceso de naturalización estadounidense en 2019 al negar haber participado en apuestas ilegales.

Puig llegó a un acuerdo con la Fiscalía en agosto de 2022 por un cargo de mentir y aceptó pagar una multa de 55.000 dólares, pero se retractó del acuerdo, lo que derivó en el juicio después de que se presentaran los cargos en 2023.