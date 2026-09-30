El extenista Gastón Gaudio se postulará a la presidencia de Independiente de Avellaneda

El extenista argentino Gastón Gaudio confirmó este martes que será candidato en las elecciones a la presidencia de Independiente de Avellaneda, en un intento por "sanear" económica y deportivamente al club de sus amores.

El Rojo, conocido como el Rey de Copas por ser uno de los clubes más laureados de Argentina y Sudamérica, atraviesa una prolongada crisis institucional y financiera que ha redundado en un irregular rendimiento deportivo desde comienzos de este siglo.

"Me presento como candidato a presidente. Eso ya está decidido. Quise muchas veces ser candidato y hoy llegó el día de tomar una de las responsabilidades más grandes de mi vida", dijo Gaudio, de 48 años, en declaraciones a Radio La Red.

"Es un club que amo y que es gigante".

Gaudio se retiró del tenis profesional en 2011 con un palmarés de ocho títulos ATP, incluido el Roland Garros en 2004, un triunfo que lo impulsó hasta alcanzar el quinto puesto del ranking mundial un año después.

Este martes, el extenista dio pistas de su proyecto al anunciar que ya cerró "un sponsor" para estampar en el pecho de la camiseta y que su asesor deportivo será Ricardo Bochini, máximo ídolo del Rojo.

El plan de Gaudio, que descarta convertir a Independiente en una sociedad anónima, competirá con el de candidatos como el dirigente deportivo Luciano Nakis, el ídolo del club Daniel Bertoni y el periodista Enrique "Quique" Sacco.

Sobre la crisis del equipo, Gaudio dijo que "se malgastó el dinero en compras ridículas" y sostuvo que los ingresos por patrocinio, entradas y abonos podrían contribuir a "sanear a Independiente, pero no será de un día para otro".

"Hay 92.000 socios que pagan la cuota y somos 5 millones de hinchas, es (el tamaño de) un país", recordó.

Quien gane las elecciones, previstas para el 13 de diciembre, tendrá el reto de devolverle el hábito de celebrar a un Independiente que alcanzó el punto más crítico de su historia en 2013, cuando descendió a la Primera B Nacional.

Pese a que regresó a Primera División al año siguiente y conquistó la Copa Sudamericana en 2017, no gana la Liga argentina desde 2002.

El club actualmente marcha sexto en el Clausura argentino y se mantiene en puestos de playoffs a falta de cinco fechas.