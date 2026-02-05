El fenómeno Malinin llega al patinaje artístico de los Juegos Olímpicos

El estadounidense Ilia Malinin, sensación y gran dominador del patinaje artístico en las dos últimas temporadas, se prepara para un paseo triunfal hacia el oro en el patinaje artístico de los Juegos Olímpicos de Milán Cortina, que se inauguran el viernes.

. Hombres: un favorito intocable

En la categoría masculina el escalón más alto del podio parece destinado a Ilia Malinin, que domina su deporte a los 21 años de manera abrumadora.

En estas dos últimas temporadas, el patinador de Virginia se ha acostumbrado a ganar con 10, 20 o hasta 30 puntos de margen sobre sus principales perseguidores.

Es el único patinador en dominar todas las variantes de saltos cuádruples, incluido el complicado cuádruple Axel, y demuestra además unos nervios de acero, como en el Mundial de Boston del año pasado, donde llegaba con toda la presión y todas las esperanzas del público local depositadas en él.

"Hay mucho que gestionar por la presión, por toda esta atención. Todos los focos están sobre mí para ser campeón olímpico", dice.

Detrás, la lucha por la plata y el bronce se presenta, sin embargo, totalmente abierta entre el japonés Yuma Kagiyama (vigente subcampeón olímpico), su compatriota Shun Sato, el kazajo Mijail Shaidorov, el georgiano Nika Egadze o incluso los franceses Adam Siao Him Fa y Kévin Aymoz.

. Mujeres: pulso EEUU-Japón

Desde los últimos Juegos, la categoría femenina fue dominada por la japonesa Kaori Sakamoto, que consiguió tres coronas mundiales en ausencia de las patinadoras rusas (2022, 2023 y 2024), fuera de las grandes competiciones por la invasión de Ucrania.

Sakamoto (25 años), que se retira al término de estos Juegos, fue sin embargo destronada por sorpresa el año pasado en el Mundial por la estadounidense Alysa Liu.

El oro podría por lo tanto decidirse entre las dos últimas campeonas del mundo, pero sus dos países cuentan con otras bazas para subirse al podio.

Las japonesas Mone Chiba y Ami Nakai han impresionado esta temporada, igual que las estadounidenses Amber Glenn e Isabeau Levito.

"El nivel es tan equilibrado que todo se va a decidir por muy poco", vaticina Amodio, que cita también como candidatas a la belga Loena Hendrickx o la estonia Niina Petrokina, sin olvidar a la ambiciosa Adeliia Petrosian, la única patinadora rusa que ha sido autorizada a competir en estos Juegos.

. Danza sobre hielo: Cizeron, con nueva compañera

Los franceses Guillaume Cizeron y Laurence Fournier Beaudry apuntan al oro olímpico en la danza sobre hielo, a pesar de llevar apenas un año compitiendo en equipo.

Después de terminar su colaboración con Gabriella Papadakis, con la que fue campeón olímpico en 2022 y cinco veces oro mundial, Guillaume Cizeron dio la sorpresa al anunciar a principios de 2025 su regreso a la competición con una nueva compañera, la canadiense nacionalizada francesa Laurence Fournier Beaudry.

"Apuntamos al oro olímpico, ese es nuestro objetivo. Vamos a hacer todo lo posible para conseguirlo", dijo Cizeron cuando se anunció la identidad de su nueva compañera.

Cizeron y Fournier Beaudry se llenaron de confianza con una actuación magistral en el Europeo de Sheffield (Gran Bretaña) hace tres semanas, a pesar de que el evento coincidía con la publicación de un libro de Papadakis en el que hacía reproches a su excompañero de baile.

Los otros grandes candidatos al título son los estadounidenses Madison Chock y Evan Bates, que tras ser cuartos en Pekín 2022 han logrado tres títulos mundiales.

. Parejas: Miura-Kihara en plena forma

Dobles campeones del mundo (2023 y 2025), los japoneses Riku Miura y Ryuichi Kihara se presentan como favoritos en la prueba por parejas, avalados por su victoria de diciembre en la final del Grand Prix.

Solo la lesión en un hombro de Miura en diciembre, que les hizo retirarse del campeonato de Japón, arroja una sombra de duda.

También con opciones aparecen los italianos Sara Conti y Niccolo Macii, así como los jóvenes alemanes Minerva Fabienne Hase y Nikita Volodin.