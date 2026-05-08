El fútbol femenino busca a su monarca

La final del Torneo Clausura 2026 de la Liga de Fútbol Femenino (LFF) de Panamá se disputará el domingo, 10 de mayo, entre los equipos Santa Fe y UMECIT FC.

El pitazo inicial es a las 6:15 p.m., en el COS Sports Plaza, ubicado en Metro Park, en el corregimiento de Juan Díaz, Ciudad de Panamá, pero las puertas para el ingreso del público estarán abiertas desde las 5:00 p.m. Las chicas del Santa Fe estarán presentes en su quinta final consecutiva, desde 2024, donde han ganado dos y perdido dos. Mientras que el UMECIT FC., después de varios intentos, disputará su primera final en la LFF. Las dirigidas por Fernando Clavero llegan a esta instancia decisiva con una racha invicta desde la fecha 4. La LFF anunció la realización de un Fan Fest, en el área del Bar Oasis del mismo escenario de la final, desde las 4:30 p.m., con pintacaritas, música en vivo y muchos juegos y dinámicas diseñadas para toda la familia y fanáticos.

El equipo campeón del Clausura 2026 se ganará el derecho de disputar la Súper Final frente al Chorrillo FC (campeón del Clausura 2025), el 16 de mayo a las 5:00 p.m, en el COS Sports Plaza.

El ganador de la Súper Final representará a Panamá en la Concacaf W Champions Cup.