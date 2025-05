"Él ha jugado a un nivel muy alto", reconoce Alcaraz tras ceder un set ante Marozsan

El vigente campeón de Roland Garros, el español Carlos Alcaraz, reconoció que el set que cedió en su victoria este miércoles ante Fabian Marozsan se debió a que el húngaro lo "ha jugado a un nivel muy alto".

"Ha sido un partido muy sólido, he empezado increíble, sirviendo la bola muy bien, aprovechando los errores que él cometía y las oportunidades que me ha dado; en el segundo set sabía que él iba a hacer algo, que tenía que cambiar su esquema de juego", comenzó explicando el tenista murciano de 22 años.

"Y ese primer break le ha dado mucho energía para tener un poquito más de confianza, él ha jugado a un nivel muy alto, no es que yo haya bajado, es que él estaba jugando a un nivel muy alto, él ha jugado mejor de lo que yo estaba jugando", reconoció un Alcaraz que no tardó en dejar atrás esas dudas y que se llevó con gran solvencia los dos últimos sets.

"En el tercero he intentado empezar de buena manera, intentar aprovechar las oportunidades que he tenido, las he aprovechado y yo creo que él ha bajado un poco el nivel y la intensidad y yo la he mantenido, incluso la he subido".

Como anécdota graciosa del día, Alcaraz se animó a corear al término del choque un tradicional cántico habitual entre los aficionados que acuden a Roland Garros.

"Lo llevaba pensado desde el año pasado, pero nunca me había atrevido a hacerlo, ya era momento de atreverme, la última vez que lo hice fue cuando vine aquí a verlo (el torneo), era pequeño y nadie me siguió, fue un momento muy vergonzoso".

"Es un cántico que escucho muchísimo, tenía ganas de hacerlo y ver cómo reaccionaba la gente", confesó un risueño Alcaraz en medio de las risas de la sala de prensa de la pista Philippe-Chatrier.

También fue preguntado por los jueces de línea con tecnología o sin ella: "Sobre todo en tierra me gusta más con jueces de línea, al final está el bote de la bola, lo puedes ver, ya hemos visto varios episodios en que la bola es clarísimamente mala y la máquina la da buena o viceversa".

"Cuando el árbitro puede bajar, cuando hay jueces de línea, la marca está clara, puedes dialogar con el árbitro y a veces está un poco mejor", insistió.