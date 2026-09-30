El Manchester City se asoma a un futuro incerto por sus infracciones financieras

El Manchester City, el club más laureado de Inglaterra en la última década, enfrenta un futuro incierto tras ser declarado culpable de graves infracciones financieras que podrían llevarlo a perder sus títulos o ser expulsado de la Premier League.

Una comisión independiente concluyó finalmente que el club respaldado por Abu Dabi había organizado contratos "falsos" con varios socios comerciales para inflar artificialmente sus ingresos y reducir costes en más de 900 millones de libras (1.200 millones de dólares) entre 2009 y 2018.

Esas infracciones permitieron ocultar el verdadero estado de sus finanzas, evitando así infringir los límites de gasto de la Premier League y UEFA.

El extécnico Pep Guardiola, en el banquillo del club desde 2016 a 2026, respaldó este miércoles al equipo con el que conquistó 20 títulos.

"Estoy, siempre he estado y siempre estaré respaldando a mi club", publicó en X. "Seamos claros: superaremos esta prueba juntos", concluyó el español de 55 años.

El City se ha convertido en una potencia futbolística desde su compra en 2008 por el jeque Mansour bin Zayed al-Nahyan, vicepresidente y viceprimer ministro de los Emiratos Árabes Unidos.

En los últimos 15 años ha ganado ocho títulos de la Premier League, cuatro FA Cups y siete Copas de la Liga, además de conquistar la primera Liga de Campeones de la entidad en 2023.

Ese mismo año, el club fue acusado por la Premier League tras una investigación sobre presuntas infracciones financieras.

Para la comisión independiente, el club ha infringido todos los cargos relacionados con infracciones financieras y la mayoría de los ligados a su falta de colaboración con la investigación.

- Posibles reclamaciones de otros clubes -

La entidad citizen continúa negando los cargos y anunció el martes que apelará antes del viernes este veredicto.

El anuncio hecho por la Premier League ha supuesto un terremoto para el fútbol inglés y deja en el aire el futuro de un club establecido ahora como potencia europea.

No se conoce todavía el castigo, pero de acuerdo con las reglas de la Premier League, el Manchester City podría enfrentarse a una deducción de puntos, a una multa o incluso a una expulsión de la primera división.

Everton y Nottingham Forest sufrieron deducciones de puntos en la temporada 2023-2024 por una única infracción en las reglas de sostenibilidad financiera.

Bajo ese criterio, el City podría enfrentarse a un descenso, dada la magnitud del caso en su contra.

También se especula con la posibilidad de que le sean retirados los títulos logrados durante ese período.

"Si la apelación no prospera, el Manchester City no puede quedarse en la liga, debe sufrir las consecuencias. Y lo digo como aficionado", declaró a la BBC el ex patrón del City, de 1998 a 2003, David Bernstein.

Otro factor a tener en cuenta son las reclamaciones de compensación por parte de otros clubes, que podrían costar al equipo cientos de millones de libras.

El exdirector general del Liverpool Christian Purslow declaró a la BBC que los clubes estarán "haciendo cola para buscar compensación".

El exdefensa del club Micah Richards, parte de la plantilla que ganó el primer campeonato tras 44 años de sequía en 2012, dijo que la incertidumbre era "desgarradora".

"Los informes son preocupantes. He visto las palabras usadas por la Premier League sobre contratos engañosos y me sentí absolutamente devastado", declaró en el pódcast The Rest is Football.

- Un "asterisco" en el palmarés de los jugadores -

El exjugador del Liverpool Jamie Carragher dijo que sentía lástima tanto por los jugadores del City como por los de los otros equipos que no lograron ganar los trofeos conquistados por los skyblues.

"Lo siento por los jugadores... muchos sentirán que gran parte de su carrera tendrá un asterisco o a mucha gente considerando sus éxitos una farsa", dijo en Sky Sports News.

"A los jugadores se les dijo que todo estaba bien, que nunca llegaría a nada", agregó.

El patrón de la Premier League Richard Masters también se ha pronunciado.

La decisión "detalla cómo el club sistemáticamente infringió las reglas de la Premier League durante casi una década", declaró citado en el comunicado de la Premier League el martes.

Masters insistió en el compromiso de la Premier League para moverse rápidamente y ofrecer certezas a la liga, los clubes y los fans.

El siguiente partido del club será el próximo 11 de octubre en Anfield contra el Liverpool, precisamente su mayor rival en la pasada década.