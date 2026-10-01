El opositor ruso Kasparov recibió un aviso de que su vida corre peligro

El opositor ruso en el exilio y excampeón de ajedrez, Garry Kasparov, recibió una advertencia de los servicios de seguridad lituanos y estadounidenses de que su vida estaba en "peligro", afirmó el jueves en redes sociales.

El diario español El Mundo afirmó este miércoles que agentes rusos planificaron el asesinato de Kasparov, que vive en Estados Unidos, y un exparlamentario ruso ahora convertido en opositor, Ilia Ponomarev.

Figura estelar del ajedrez a finales del siglo pasado, Kasparov y su socio Iván Tiutrin fundaron en 2016 el Foro Rusia Libre, que organiza conferencias en contra de la guerra de Ucrania.

En 2023, Rusia calificó ese foro de "organización indeseable", y dos años después la incluyó en una lista de organizaciones "terroristas".

"La noticia de que, junto con mi socio de toda la vida y cofundador del Foro de la Rusia Libre, Iván Tiutrin, figuramos en una lista de personas a las que se pretende asesinar, no me sorprende, pero aun así supone un golpe", escribió.

"Los servicios de seguridad lituanos y estadounidenses nos han informado de que nuestras vidas corren peligro y de que deberíamos tomar medidas de precaución. Lo he hecho y seguiré haciéndolo", añadió.

A mediados de septiembre, el Departamento de Justicia estadounidense anunció la imputación de cinco presuntos agentes de inteligencia rusos, todos ellos fugitivos, acusados de conspirar para ordenar asesinatos y financiar atentados en Estados Unidos y Europa.

Sus integrantes eran un excoronel de los servicios de inteligencia rusos y su hijo, dos cubanos y un venezolano, según esta fuente.

El grupo, activo desde hace al menos dos años, intentó este verano asesinar en Estados Unidos a "un importante disidente ruso", indicó el departamento, que también reveló otro intento de asesinato en Lituania.

La cartera no especificó quiénes eran los objetivos. Según Kasparov, ni él ni su socio Tiutrin, que vive precisamente en Lituania, fueron informados de que ellos pudieran ser las potenciales víctimas.

De su lado, Tiutrin declaró a la AFP desconocer si él era el objetivo, pero señaló que Lituania le había advertido, tras el anuncio de la justicia estadounidense, que "debía abandonar su domicilio con carácter de urgencia y deshacerse de su coche".