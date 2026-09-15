El Vasco da Gama espera en semis de la Sudamericana al ganador de Sao Paulo-Boca

El Vasco da Gama derrotó el martes 2-0 al colombiano Independiente Santa Fe y se convirtió en el primer semifinalista de la Copa Sudamericana 2026, en la que espera por el vencedor de la llave entre los gigantes Sao Paulo y Boca Juniors.

El elenco carioca, que se había traído un empate sin goles de Bogotá la semana pasada, fue muy superior al Cardenal colombiano en Rio de Janeiro y lo plasmó en el tanteador con goles de Bruno Duarte a los 37 minutos y de David a los 65'.

- El Cardenal no cantó en Rio -

El Cardenal bogotano tuvo sin embargo dos buenas ocasiones en los primeros minutos del encuentro jugado en el estadio Sao Januario, en Rio de Janeiro, ambas en los pies de su veterano goleador Hugo Rodallega, pero luego fue dominado por el local.

El Vasco ha mostrado en esta Copa Sudamericana una cara completamente distinta a la que presenta semana a semana en la liga brasileña, en la que está en puestos de descenso.

También clasificado a semifinales de la Copa de Brasil, el once cruzmaltino jugará en octubre por el pase a la final de la Sudamericana con el vencedor de la mejor serie de cuartos del torneo, Sao Paulo-Boca.

- Una final adelantada -

Con la exigua ventaja conseguida en la ida, en la que ganó 1-0 en La Bombonera, Boca Juniors visitaba al Sao Paulo en el Morumbi este martes (00H30 GMT del miércoles).

La serie enfrenta a dos gigantes del continente, que acumulan entre ambos nueve copas Libertadores y tres Sudamericanas y que apuestan a ganar el torneo para asegurarse un lugar en la fase de grupos de la Libertadores 2027.

"Seremos once contra once allá en el Morumbi", aseguró el atacante uruguayo Miguel Merentiel, autor del gol de Boca en la ida. "Saldremos a dar batalla y tratar de aguantar este resultado".

Pero el defensa brasileño Rafael Toloi se tiene fe, porque Sao Paulo viene "en una racha ascendente, haciendo buenos partidos".

"Hicimos un buen partido en Argentina y hoy hemos jugado de igual a igual. El Sao Paulo es un equipo enorme y en los partidos decisivos se crece aún más", advirtió.

- Aliviado y sin Neymar, el Santos visita al Galo -

Sin su astro Neymar, baja por una lesión muscular desde hace dos semanas, el Santos visita el miércoles al Atlético Mineiro (22H00 GMT) con la moral por las nubes y la ventaja del triunfo 2-0 de la ida.

Desde que sufrió la baja de su estrella, en cuartos de final de la Copa de Brasil, el Peixe solo cuenta sus partidos en victorias.

Venció al Galo en Vila Belmiro el miércoles pasado y quedó bien posicionado para llegar a semis de la Sudamericana, un torneo que nunca ha conquistado.

En la ida "tuvimos grandes chances y hicimos dos goles que nos dan una ventaja que nos deja feliz", dijo Cuca, entrenador del Santos.

Pero más importantes fueron sus triunfos ante el Inter de Porto Alegre y especialmente contra el Cruzeiro este sábado, que le permitió al antiguo equipo de Pelé trepar a la mitad de tabla de la liga brasileña y olvidarse del descenso, que lo ha venido acechando en los últimos meses.

El entrenador del Mineiro, el argentino Eduardo Domínguez, no tira la toalla y se tiene fe para dar vuelta la llave al mando del vigente subcampeón del torneo.

"Nos dejaron con vida", aseguró Domínguez. "Ahora decidiremos en nuestra casa", agregó.

- La revelación copera -

El vencedor de esta serie jugará contra el ganador de la que disputan Cienciano de Perú y Montevideo City Torque, la última de la ronda de los ocho mejores.

El equipo de la antigua capital del Imperio inca ganó 2-0 en los 3.400 metros de altitud de Cusco y visitará al Ciudadano uruguayo en el estadio Centenario de Montevideo el jueves (00H30 GMT del viernes).

"Sabemos que en Montevideo va a ser una historia diferente", aseguró el entrenador del equipo perteneciente al City Group, Marcelo Méndez.

Y el pasado reciente parece darle la razón al DT de Torque, que ganó todos los partidos que jugó de local en esta Sudamericana, ante el poderoso Gremio, los argentinos Deportivo Riestra y Tigre y el Palestino de Chile.