Rescatan con vida a 18 personas tras hundimiento de catamarán entre Taboga y Taboguilla

Un total de 18 personas fueron rescatadas con vida por unidades del Servicio Nacional Aeronaval (Senan) luego que la embarcación tipo catamarán en la que viajaban zozobrara y se hundiera durante la noche de este lunes entre las islas Taboga y Taboguilla.

El grupo estaba conformado por 16 pasajeros y dos tripulantes, quienes permanecieron en el mar hasta ser localizados por los equipos de búsqueda y rescate.

La emergencia fue reportada a través de la línea 108, luego de que se alertara que la embarcación estaba haciendo agua. Ante la situación, el Centro Regional de Operaciones Aeronavales activó los protocolos de búsqueda y rescate y desplegó las embarcaciones BPC-2805, BPC-3705 y BPC-3014, además de la patrullera P-204.

El capitán Elieser Castillo, jefe del Departamento de Búsqueda y Rescate (SAR), explicó que cuando las unidades llegaron al área el catamarán ya se había hundido. Los aeronavales lograron localizar a los 18 ocupantes agrupados en el mar y utilizando sus chalecos salvavidas.

“Una vez en el área, nuestras embarcaciones lograron localizar a un grupo de personas en el agua, quienes se mantenían con sus chalecos salvavidas. Esto permitió el rescate exitoso de las 18 personas”, indicó Castillo.

Tras ser puestos a salvo, los pasajeros y tripulantes fueron trasladados hasta el muelle 3 de la Base Naval Capitán de Fragata Noel Antonio Rodríguez Justavino. En el lugar recibieron atención de paramédicos del Senan, del Sistema Único de Manejo de Emergencias (SUME) y del Ministerio de Salud.

Las evaluaciones médicas determinaron que las 18 personas se encontraban estables y fuera de peligro.

Mientras tanto, las autoridades competentes iniciaron las investigaciones para establecer las circunstancias que provocaron el naufragio y determinar las causas del hundimiento de la embarcación.