Enfocada en la Lucha Olímpica

Redacción | Mía Arrocha, medallista de plata en los 57kg de lucha olímpica en los IV Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, aseguró estar contenta con esa presea, pues es su primer metal internacional en esa disciplina. Su nuevo reto serán los Juegos CODICADER 2026 en Honduras, en septiembre.

“Será la primer vez que participe en unos CODICADER y tengo las expectativas muy altas, siento que voy a tener una oportunidad de ganar la medalla de oro, estoy muy confiada, por todo el esfuerzo que he hecho, pero igual voy a seguir preparándome”, dijo.

La atleta de 16 años, estudiante en el Instituto José Dolores Moscote, lleva casi dos años en la disciplina de lucha, aunque es una destacada artista marcial, de Jiu Jitsu, ha estado alejada varios meses de este deporte. “Extraño el Jiu Jitsu, ha sido fuerte tener que elegir la lucha, pero sé que vendrán recompensas”.