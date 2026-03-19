España e Inglaterra hacen pleno en octavos de Europa y Conference League

España e Inglaterra brillaron este jueves en los octavos de final de las dos competiciones menores de clubes de la UEFA, con el pase de Celta, Betis, Aston Villa y Nottingham Forest en la Europa League y de Rayo Vallecano y Crystal Palace en la Conference League.

El Celta dio el gran golpe del día al ganar 2-0 en casa de uno de los grandes favoritos, el Lyon, que había quedado líder en la fase regular y con el que había empatado 1-1 como local en la ida.

El conjunto francés se quedó con un jugador menos en el 19' por la expulsión de Moussa Niakhaté por una fuerte entrada sobre Javi Rueda, que fue el autor del primer gol de los gallegos, en el minuto 61.

El Lyon resistió hasta el final con opciones de forzar la prórroga, pero sus esperanzas se diluyeron por completo cuando Ferran Jutglà puso el segundo para el Celta, ya en el 90+1, justo antes de que el Lyon sufriera otra expulsión, la del argentino Nicolás Tagliafico.

En el segundo turno, el Betis remontó el 1-0 adverso de la ida en Grecia con una goleada 4-0 sobre el Panathinaikos en Sevilla, en una velada que coronó el brasileño Antony con el último tanto de la noche.

El Celta jugará en cuartos del segundo torneo europeo con el Friburgo y el Betis se medirá al Sporting de Braga.

Con más susto avanzó el Rayo Vallecano en la Conference, perdiendo 1-0 en casa ante el Samsunspor y haciendo valer la victoria 3-1 que había logrado en la ida en Turquía.

El equipo vallecano se medirá ahora al AEK Atenas en cuartos de final.

España ya había hecho pleno esta semana en los octavos de final de la Liga de Campeones, el principal torneo continental, con el pase de Real Madrid, Barcelona y Atlético a cuartos.

- Forest, en los penales -

En el caso de los ingleses, el Aston Villa se impuso 2-0 en casa al Lille, al que ya había superado 1-0 como visitante en el primer asalto de la eliminatoria.

Esta vez el triunfo del equipo de Unai Emery llegó con tanto de John McGinn (54') y Leon Bailey (86').

Con el adiós del Lille, sumado al del Lyon, Francia se despide del cuadro de la Europa League.

El Nottingham Forest, derrotado 1-0 en casa en la ida, ganó 2-1 en el campo del Midtjylland danés y el pulso se decidió en los penales (3-0 para los ingleses).

El Aston Villa jugará en cuartos ante un equipo italiano, Roma o Bolonia, que fueron a la prórroga, mientras que el Nottingham desafiará al Oporto, que derribó por su parte el Stuttgart.

- Barco evita el naufragio francés -

El otro equipo inglés en liza este jueves, el Crystal Palace, sobrevivió en la Conference League al ganar 2-1 en la prórroga en su visita al AEK Larnaca chipriota.

En cuartos, el Palace se verá con la Fiorentina.

En la Conference, el Estrasburgo, que empató 1-1 ante el Rijeka croata y se clasificó a cuartos, evitó que el día fuera catastrófico para los clubes franceses.

El tanto de los alsacianos en ese partido, a veinte minutos para el final, fue conseguido por el joven argentino Valentín Barco, para evitar que el pulso se fuera a la prórroga.