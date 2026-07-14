España o Francia, el primer gran veredicto antes de la final del Mundial

España o Francia, la historia tocará a la puerta de una sola. Las principales candidatas al título disputarán este martes en Arlington la primera semifinal del Mundial 2026, un duelo con fuerte aroma de final que esconde otros tesoros en disputa.

"No es exagerado hablar de una final anticipada", dijo el seleccionador español, Luis de la Fuente, tras clasificar a su equipo para el duelo de este martes (19H00 GMT) en el Estadio AT&T en Arlington, cerca de Dallas.

Por la ineludible chapa de favoritas, los Bleus y la Roja serán el mayor escollo del otro en su camino hacia la final del domingo, en el MetLife Stadium, a las afueras de Nueva York.

Allí, una de ellas se citará con Argentina o Inglaterra, otras dos campeonas del mundo que en otro duelo histórico deciden su suerte el miércoles en Atlanta.

España llega respaldada por el juego colectivo más convincente del torneo. Solo recibió un gol en seis partidos y fue dejando en el camino a rivales de peso como Portugal y Bélgica sin renunciar a su identidad.

Campeona en 1998 y 2018, en Norteamérica 2026 Francia suma 16 goles y se deshizo con autoridad de huesos duros como Marruecos, Suecia e incluso goleó a la sorpresiva Noruega en fase de grupos.

La pugna también enfrenta a dos "estilos antagónicos", dice De la Fuente. La Roja busca mandar con la pelota y desgastar al rival desde la posesión, mientras los Bleus se sienten cómodos esperando unos metros más atrás para luego disparar a Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé o Michael Olise, sus tres mosqueteros.

- Más que Mbappé contra Lamine -

Aunque el foco inevitable apunta al pulso entre Mbappé y Lamine Yamal, ningún bando quiere reducir la semifinal a un duelo de estrellas.

"Lamine Yamal puede marcar diferencias, pero España tiene otros jugadores que pueden hacerlo", dijo el entrenador francés Didier Deschamps, que sigue considerando favorita a la Roja.

Yamal cumplió 19 años en la víspera del partido y llega recuperado de una lesión muscular que condicionó el inicio de su Mundial. El extremo apenas ha marcado un gol, pero ya supo lo que es ser decisivo frente a Francia en la semifinal de la Eurocopa de 2024.

"Ya he dicho que no me preocupan los goles, pero siempre es especial marcar en partidos así y acepto el reto, para eso he venido", dijo el extremo del Barcelona en la rueda de prensa del lunes.

En el segundo renglón de estrellas estarán Rodri, que con España vuelve a acercarse al nivel que lo convirtió en Balón de Oro en 2024, y el inspirado Dani Olmo, "un maestro del juego entre líneas", como lo definió De la Fuente.

En Francia, Adrien Rabiot lidera una medular que podría recuperar a Aurélien Tchouaméni, aunque Manu Koné respondió con solvencia durante su ausencia.

En todo caso, De la Fuente viene acostumbrado a mirar hacia el banquillo español y encontrar goles y soluciones. Mikel Merino resolvió con sus tantos en el epílogo los cruces ante Portugal y Bélgica saliendo desde el banco, mientras Fabián Ruiz, Ferran Torres o Pedri han sido felices ruedas de auxilio.

"Pongamos a quien pongamos no nos vamos a equivocar", anticipó el DT.

- Una rivalidad con más en juego -

El de este martes es apenas el segundo cruce entre ambos en un Mundial. El primero fue hace veinte años, cuando Francia remontó 3-1 en los octavos de Alemania 2006 después de que un periódico español publicara en portada el célebre "Vamos a jubilar a Zidane".

El eliminado fue España y el astro francés prolongó su despedida hasta la final de Berlín.

Pero en esta década la ecuación cambió. España derrotó a Francia en las semifinales de la Eurocopa de 2024 y en la Liga de Naciones de 2025, dos antecedentes recientes que alimentan la confianza de la Roja y le descargan presión a los Bleus.

"Siendo conscientes de su gran potencial, también somos el único equipo que les ha ganado en dos semifinales" a los franceses, recordó De la Fuente.

Francia abraza una regularidad extraordinaria tras disputar su tercera semifinal mundialista consecutiva. Y Deschamps, capítulo aparte, puede convertirse en el primer seleccionador que alcanza tres finales seguidas.

Antes del pitazo inicial en Arlington, en el partido 101 de la Copa del Mundo, se guardará un minuto de silencio en homenaje a las víctimas del atentado de Niza del 14 de julio de 2016, en el décimo aniversario de la tragedia.

Después hablará el fútbol para decidir cuál de las dos candidatas seguirá en carrera hacia la gloria en el primer Mundial de 48 equipos y cuál tendrá que conformarse con disputar el partido por el antipático tercer puesto, el sábado en Miami.