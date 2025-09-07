Deportes

España y Brasil se despiden del Mundial femenino de rugby con derrota

La japonesa Iroha Nagata anota un try pese a la oposición de la española Claudia Pérez en partido del Grupo C del Mundial de rugby, en el York Community Stadium de York (nordeste de Inglaterra) el 7 de septiembre de 2025 Paul ELLIS
La italiana Vittoria Ostuni corre para anotar un try frente a Brasil en partido del grupo D del Mundial de Rugby, en el Franklin's Gardens de Northampton (centor de Inglaterra), el 7 de septiembre de 2025 Adrian Dennis
AFP
07 de septiembre de 2025

Las selecciones femeninas de España y Brasil se despidieron este domingo del Mundial de Rugby con sendas derrotas, frente a Japón e Italia, en los últimos partidos de la primera fase del campeonato.

Tras perder, lógicamente, contra Irlanda y Nueva Zelanda, las españolas querían despedirse del torneo con una victoria y parecía factible cuando llegaron con ventaja de nueve puntos al descanso (5-14).

Sin embargo, las asiáticas impusieron su mayor poderío físico para remontar y llevarse el triunfo por 29-21 en un partido disputado en York (nordeste del Reino Unido).

Los tres tries de España fueron anotados por Cristina Blanco (11), Mónica Castelo (38) y Victoria Rosell (78).

"Fue un partido muy duro y en la segunda parte no lo hicimos demasiado bien", admitió el seleccionador español Juan González.

Un poco más tarde, en Northampton (centro), Brasil no tuvo opción alguna frente a Italia, que se impuso por un contundente 64-3, demostrando el porqué de la diferencia en el ranking (9º contra 25º).

La primera experiencia de las brasileñas en un Mundial se salda con tres derrotas abultadas frente a Sudáfrica (66-6), Francia (84-5) y la de este domingo ante Italia, en la que las brasileñas fueron incapaces de anotar un try.

Las sudamericanas abrieron el marcador con un penal convertido por Raquel Kochhann (minuto 8), pero las italianas lograron seis tries en la primera parte para dejar el partido sentenciado al descanso.

