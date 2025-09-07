España y Brasil se despiden del Mundial femenino de rugby con derrota

Las selecciones femeninas de España y Brasil se despidieron este domingo del Mundial de Rugby con sendas derrotas, frente a Japón e Italia, en los últimos partidos de la primera fase del campeonato.

Tras perder, lógicamente, contra Irlanda y Nueva Zelanda, las españolas querían despedirse del torneo con una victoria y parecía factible cuando llegaron con ventaja de nueve puntos al descanso (5-14).

Sin embargo, las asiáticas impusieron su mayor poderío físico para remontar y llevarse el triunfo por 29-21 en un partido disputado en York (nordeste del Reino Unido).

Los tres tries de España fueron anotados por Cristina Blanco (11), Mónica Castelo (38) y Victoria Rosell (78).

"Fue un partido muy duro y en la segunda parte no lo hicimos demasiado bien", admitió el seleccionador español Juan González.

Un poco más tarde, en Northampton (centro), Brasil no tuvo opción alguna frente a Italia, que se impuso por un contundente 64-3, demostrando el porqué de la diferencia en el ranking (9º contra 25º).

La primera experiencia de las brasileñas en un Mundial se salda con tres derrotas abultadas frente a Sudáfrica (66-6), Francia (84-5) y la de este domingo ante Italia, en la que las brasileñas fueron incapaces de anotar un try.

Las sudamericanas abrieron el marcador con un penal convertido por Raquel Kochhann (minuto 8), pero las italianas lograron seis tries en la primera parte para dejar el partido sentenciado al descanso.