Exasesor de Red Bull tacha las memorias de Horner de "colección de falsedades"

El exasesor de Red Bull Helmut Marko lanzó este jueves un duro ataque contra el exdirector del equipo, Christian Horner, y calificó sus flamantes memorias de "colección de falsedades".

El austriaco de 83 años, que fue una figura destacada de la escudería austriaca, afirmó que era "una vergüenza" que el libro se hubiera publicado el 22 de octubre, el día en que falleció el fundador de Red Bull, Dieter Mateschitz, en 2022.

"Eso es una colección de falsedades", dijo a Sky Sports Alemania. "Ni siquiera quiero entrar en ese nivel de discusión. Especialmente después de la enorme indemnización que recibió, cabría esperar algo de lealtad".

Horner, que llevó a Red Bull a conquistar ocho títulos de pilotos y seis de constructores, fue destituido como director del equipo en julio de 2025, casi un año y medio después de que una compañera de trabajo lo acusó de "comportamiento inapropiado".

El inglés fue absuelto en dos ocasiones de las acusaciones por parte de la empresa matriz del equipo de Fórmula 1, Red Bull GmbH, y su esposa, la ex Spice Girl Geri Halliwell, lo apoyó en todo momento.

Sin embargo, hubo rumores de descontento dentro del equipo, con varias bajas de alto perfil, mientras que los resultados en la pista empeoraban.

Horner, de 52 años, fue despedido oficialmente en septiembre de 2025 con una cuantiosa indemnización estimada en el equivalente a 130 millones de dólares.

Marko afirmó, además, que Horner debería haber mostrado más lealtad. Ya había dicho anteriormente que muchas de las afirmaciones del exdirectivo recogidas en el libro no eran ciertas.

- "Bastante brutal" -

Horner, por su parte, ha acusado a Marko de haber influido en su despido poco después de que su expareja, la madre de su hija, falleciera de cáncer.

También afirma que el exasesor no le expresó sus condolencias, una afirmación que el austriaco desmintió rotundamente.

"Lo único que quiero aclarar es que incluso le envié mis condolencias por escrito por su expareja, que falleció de cáncer", dijo Marko en otra entrevista concedida al periódico austriaco Kronen Zeitung.

"Eso es lo único que me importa", agregó.

Ambos trabajaron juntos en Red Bull durante más de 20 años.

Horner dijo este jueves en la conferencia Autosport Business Exchange celebrada en Nueva York que su salida de Red Bull fue "bastante repentina y bastante brutal". Afirmó que ahora reflexiona con orgullo sobre sus logros.

"Estoy muy orgulloso de lo que todos hicimos allí y me siento privilegiado por haber trabajado con unos pilotos increíbles", afirmó.

También reveló que los accionistas de Red Bull lo llamaron recientemente para expresarle su agradecimiento por su contribución a la creación de la unidad de potencia propia del monoplaza y por la victoria de Max Verstappen en el Gran Premio de Baréin, celebrado en Malasia, la primera de la temporada.

"Fue un gesto de agradecer", afirmó. "Para todos los hombres y mujeres que participaron, fue un logro increíble en su decimosexto intento de ganar un Gran Premio (este año), algo que resulta muy difícil incluso en las mejores circunstancias".

"Agradecí a los accionistas que se pusieron en contacto conmigo y a Oliver Mintzlaff (director ejecutivo de Red Bull), que también me dio las gracias. Fue una llamada bastante diferente a la que recibí quince meses antes", apuntó.