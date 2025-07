Orlando Arispe (OA) es un luchador. El colonense ha y sigue destacándose en disciplinas como jiu-jitsu, lucha olímpica, MMA, grappling, kickboxing, boxeo, muay thai, ‘hand-to-hand’, y el pasado mes de junio, en Sambo. Arispe obtuvo el tercer puesto en el Campeonato Panamericano de Sambo 2025 realizado en Guayaquil, Ecuador, en la modalidad Sport Sambo, categoría +98 kg. Metro Libre (ML) conversó en el atleta, que recalca que puede más.

ML: ¿Por qué dedicarse a las artes marciales? AO: “A veces uno no encaja en los deportes grupales, por equipo. En busca de tu bienestar, en las artes marciales, tu desempeño define tu resultado, todo lo que haces, eres tú, pues un deporte de una sola persona. La primera competencia empieza contigo, desde los entrenos, y son las ganas de hacer las cosas bien”.

ML: ¿Cómo definirá su 2025? OA: “Ha sido excelente, con muchas competencias, y a nivel personal, satisfactorio, porque me exijo a mí mismo y me ayuda a explotar más potencial que uno como persona piensa que no tiene”.

ML: ¿Satisfecho con su desempeño en el Panamericano de Sambo? AO: “La verdad, lo describiría como muy bueno. No puede exigirme, porque fue la primera vez que practico la disciplina del Sambo y fue un evento con todos los países de América y verme en esa competencia de muy alto nivel, me sentí muy bien que competí y llegué por lo menos al tercer lugar, un tercer lugar que para mí es como un sabor a primero, sabor a oro”.

ML: ¿Qué planes deportivos tiene? OA: “En agosto voy para el Panamericano de militares, de allí compito en el máster jiu-jitsu en Las Vegas, Nevada, y después el centroamericano en Guatemala”.

ML: ¿Cómo le gustaría ser recordado en su faceta de atleta? OA: “Como un atleta que se enfrentó a todas las adversidades; no importa quién esté, ni quién sea [el rival], pero siempre bajo la línea de respeto y la marcialidad y siempre practicando el ejemplo; y lo más importante, la disciplina”.

ML: ¿Cómo cree que las artes marciales podrían ser más populares en Panamá? AO: “Se necesita apoyo, pero es cuestión de cultura. Hay países que valoran el fútbol, boxeo u otros deportes, no es cuestión de que sea seguida o que se llene un estadio, es cuestión de incentivar ese gusto por las artes marciales, darlas más a conocer y así te va a gustar”.