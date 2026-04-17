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Fils y Musetti se enfrentarán en cuartos del ATP 500 de Barcelona

AFP
17 de abril de 2026

El francés Arthur Fils, 30 del ránking mundial, se clasificó este jueves para los cuartos de final del ATP 500 de Barcelona gracias a una convincente victoria ante el estadounidense Brandon Nakashima (33), por 6-2 y 6-3.

Se enfrentará por una plaza en semifinales al italiano Lorenzo Musetti, segundo cabeza de serie, que apartó a otro francés, Corentin Moutet, por 6-3 y 6-4.

Musetti, noveno jugador mundial y especialista en tierra, puede tener una buena oportunidad de llegar lejos tras la retirada del número dos, Carlos Alcaraz, el miércoles debido a dolores en una muñeca.

Pero para aprovecharla tendrá que derrotar en cuartos a un Fils que parece ir claramente a más.

El viernes se disputarán los cuartos.

Además del Fils-Musetti, Thomas Machac (47), clasificado por la lesión de Alcaraz, jugará contra Andrey Rublev (15), mientras que el español Rafael Jódar (55) chocará con Cameron Norrie (24) y Nuno Borges (52) con Hamad Medjedovic (88).

-- Resultados del torneo ATP 500 de Barcelona:

- Segunda ronda:

Andrey Rublev (RUS/N.5) bate a Lorenzo Sonego (ITA) 6-2, 6-3

Arthur Fils (FRA/N.9) a Brandon Nakashima (USA) 6-2, 6-3

Lorenzo Musetti (ITA/N.2) a Corentin Moutet (FRA) 6-3, 6-4

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