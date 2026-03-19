Fonseca se cita con Alcaraz en Miami y Kouame pone a soñar a Francia

El Masters 1000 de Miami arrancó este jueves con un triunfo del brasileño João Fonseca, que lo cita en segunda ronda contra Carlos Alcaraz, y otro sin precedentes del francés Moise Kouame, tenista más joven en ganar un partido del torneo.

Tras suspender su primera jornada el miércoles por lluvias, el segundo Masters 1000 del año se puso en marcha con sol y una pista central abarrotada para vivir el debut del prometedor Fonseca.

La joya brasileña, de 19 años, dio otra muestra de su madurez al resistir el intento de remontada de un rival más experimentado, el húngaro Fabian Marozsan, y batirlo por 6-4, 3-6 y 6-2.

Este triunfo le permitirá tener la noche del viernes su primer encuentro oficial frente al español Alcaraz, número uno mundial y exento de la primera ronda.

El desafío llega a Fonseca menos de dos semanas después de medirse con el italiano Jannik Sinner, segundo de la ATP, al que plantó cara en los octavos de final de Indian Wells, cayendo en un partido ajustado.

"Me emociona, seguro. No sé el resto de jugadores pero yo quiero jugar contra los mejores del mundo", subrayó Fonseca sobre sus primeras experiencias ante los gigantes del circuito.

"Acabo de jugar en el último torneo contra Jannik y ahora contra Carlos. Es una gran experiencia, ojalá pueda conseguir una victoria", deseó.

Aunque ocupa el puesto 39 de la ATP, Fonseca arrastra tanto apoyo de la amplia y apasionada afición brasileña que los organizadores de Miami avanzaron que todos sus partidos serán programados en la pista principal del Hard Rock Stadium.

- El ganador más joven -

Antes de la aparición de Fonseca, Miami asistió a un histórico debut del francés Moise Kouame, que se erigió en el jugador más joven en ganar un partido del certamen a los 17 años y 13 días.

La víctima de la perla gala fue el estadounidense Zachary Svajda (96 de la ATP) por 5-7, 6-4 y 6-4.

Para encontrar a un vencedor más precoz en un torneo de categoría Masters 1000 hay que rebobinar hasta Rafael Nadal en 2003 en Hamburgo.

"Es enorme", declaró Kouame a Tennis Channel después del partido. "Es mi primera vez, así que no esperaba todo esto, pero aquí estoy. Necesito acostumbrarme bastante rápido. Esto me da mucha confianza y demuestra que estoy en el camino correcto. Solo tengo que seguir trabajando".

El francés, número 385 del mundo, no había competido hasta ahora en el cuadro principal de un Masters 1000 pero fue invitado a Miami después de una serie de actuaciones muy prometedoras desde principios de año.

Su rival en la segunda ronda será el checo Jiri Lehecka, vigesimosegundo de la ATP.

- Triunfos argentinos -

En otros resultados, el búlgaro Grigor Dimitrov, subcampeón en 2024, dio una de las primeras sorpresas negativas al caer frente al belga Raphaël Collignon en tres sets.

El griego Stefanos Tsitsipas sí salvó la primera barrera frente al británico Arthur Fery en sets corridos.

Por el bando sudamericano progresaron dos argentinos, Mariano Navone y Camilo Ugo Carabelli.

Navone superó al georgiano Nikoloz Basilashvili por 7-6 (9/7) y 6-3 y Carabelli dio cuenta del francés Giovanni Mpetshi Perricard por 2-6, 6-3 y 7-6 (7/3).

Otra raqueta albiceleste, Francisco Comeñaña, se medía después ante el chileno Alejandro Tabilo.

- Venus, fuera a la primera -

En el WTA 1000, la emblemática Venus Williams volvió a despedirse a la primera al igual que en su debut en Indian Wells dos semanas atrás.

Esta vez la estadounidense, de 45 años, cayó por la vía rápida frente a la británica Francesca Jones, por doble 7-5.

Una emocionada Jones, número 93 de la WTA, prácticamente pidió disculpas en la red a su ídolo de infancia por la eliminación.

"Aún tengo tu póster en mi habitación", dijo la británica a una sonriente Williams, que respondió: "Eso es muy tierno, gracias y buena suerte".

La ex número uno mundial, hermana mayor de Serena Williams, sigue sin ganar un partido en Miami desde 2019.

En otro de los primeros partidos, la española Paula Badosa venció a la bielorrusa Aliaksandra Sasnovich por 7-5 y 6-3.

En cambio, la colombiana Emiliana Arango sucumbió ante la rusa Oksana Selekhmeteva por 6-3, 4-6 y 6-3.

Del grupo de favoritas, la primera en entrar en acción era la polaca Iga Swiatek con un choque frente a su compatriota Magda Linette.

Swiatek, que no pisa semifinales del torneo desde su título de 2022, acaba de ser desbancada del segundo lugar de la WTA por la kazaja Elena Rybakina.