Futbolista panameño inicia pretemporada con un histórico club de España

El futbolista panameño Juan Antonio Moltó Castrellón (@juanchomolto7), inició un entrenamiento oficial el pasado 15 de julio, tras ser invitado a una pretemporada por el Club Deportivo Extremadura (@cdext1924), de España.

Moltó, quien se destaca en la posición de mediocampo, afirma que continúa dando pasos firmes hacia el fútbol profesional internacional tras incorporarse a la pretemporada del equipo español que actualmente milita en la Primera Federación (Primera RFEF), tercera categoría del fútbol español, y que en el pasado formó parte de LaLiga, la máxima división del fútbol de España.

Durante un mes, el jugador canalero de 18 años entrenará junto al plantel del conjunto extremeño, una oportunidad que representa un importante reto deportivo y una valiosa vitrina para demostrar sus condiciones en una de las estructuras futbolísticas más competitivas del mundo.

Para Moltó, este momento representa la materialización de un objetivo que ha perseguido desde niño: “Mi sueño siempre fue jugar en Europa, especialmente en España, porque considero que es uno de los mejores lugares para sacar la mejor versión de uno mismo como futbolista. Que haya llegado esta oportunidad con un club tan grande e histórico como el CD Extremadura es un sueño hecho realidad”, expresó.

El joven panameño afirmó que este nuevo capítulo también representa una recompensa al esfuerzo realizado por su familia durante años: “Dar este salto significa muchísimo para mí y para mi familia. Ellos siempre hicieron todo lo posible para apoyarme y ayudarme a perseguir este sueño. Hoy siento que este paso también les pertenece a ellos”, reconoció.

La historia futbolística de Juan Moltó comenzó en la Academia Costa del Este (@academiacde), institución donde se formó desde niño y desarrolló prácticamente toda su etapa de formación. Allí disputó torneos nacionales en las categorías U-16 y U-18, además de debutar en la Liga PROM, consolidándose como una de las promesas de su generación.

Posteriormente dio el salto a España para continuar su crecimiento deportivo, incorporándose a la academia IDA Valencia, antes de integrarse a la categoría juvenil de la Unió Esportiva Vall de Uxó (UDE), donde sus destacadas actuaciones llamaron la atención de visores y entrenadores, quienes le abrieron la puerta para realizar esta pretemporada con el CD Extremadura.

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