Futuros ases de la pista a

Para la noche del martes 13 de octubre, el prestigioso establecimiento de crianza Haras San Miguel estará celebrando su subasta anual de 33 calificados productos nacidos en 2025, cuyo evento tendrá como escenario el Padock interno del Hipódromo Presidente Remón.

En la subasta, a partir de las 7:00 pm, se pondrán a la venta, al mejor postor, hijos de los reputados padrillos y pisteros norteamericanos 'Dublín' (10), Jaguar Paw' (12), 'Salustio' (8) y del nativo 'Punta de lanza' (3).

Las piezas que serán presentadas han sido seleccionadas luego de un cuidadoso proceso, con una evidente preocupación por acrecentar el elevage criollo, y para ello se llevó a cabo un avance paralelo a la tecnología moderna en materia de la cría de caballos purasangre de carreras.

Dublín aportará la mayor producción

'Dublín' fue el padrillo líder de la temporada 2025, nacido en Estados Unidos en el año 2007 y presentó 10 productos, es un alazán hijo de Afleet Alex', en 'Classy Mirage', cuyos hijos han logrado victorias en Estados Unidos, Canadá, Italia, Corea y Puerto Rico.

Para este remate presentará ejemplares hijos de madres como Risitos de Oro, Martes de Carnaval y Niña Brava.

Por su parte 'Jaguar Paw' presenta un linaje perfecto, a través de su padre, 'Giant's Causeway', poseedor de la sangre de grandes reproductores como 'Storm Cat', 'Secretariat', 'Northern Dancer' y 'Bold Ruler' en la línea paterna; mientras que con su madre 'Molto Vita' se aprecia el poder de 'Mr, Prospector', 'Neartic', 'Sir Ivor' y 'Native Dancer'.

Entre sus 12 descendientes para esta subasta, figuran entre ellos ejemplares en los vientres de Angelina Jolie, Blue Messina y Empirista.

Del padrillo norteamericano 'Salustio' se presentarán ocho ejemplares, siendo cuatro de ellos hijos de Tale Of Tuscany, Zanzibar, Flor Pálida y Aurora Boreal.

Finalmente del criollo colorado 'Punta de Lanza' pasarán a las pujas y repujas tres hembras, destacándose descendientes de las yeguas Amour de Birds, Tabaco y Chanel y The Blonde Queen.

En la subasta entrarán descendientes en calidad de nietos de los estelaristas Storm Treasure, Evaristo, Forever And Ever, Mr. Tommy y Tolomeo.

Exámenes veterinarios

El establecimiento de crianza ha tenido mucho cuidado en presentar a los ejemplares en las mejores condiciones físicas, para lo cual todas las piezas han pasado los requisitos veterinarios necesarios, como una garantía a los compradores en la subasta pública de la fecha.