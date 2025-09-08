Ganar o ganar en casa

El empate a cero con Surinam en el debut de la Selección de fútbol de Panamá en la Ronda Final (la tercera) de las eliminatorias CONCACAF al Mundial FIFA 2026 no dejó satisfechos ni a los jugadores ni al cuerpo técnico de los canaleros, ni mucho menos a fanáticos ni a buena parte de la prensa deportiva nacional.

El encuentro desde el Estadio Dr. Franklin Essed de la ciudad de Paramaribo, el pasado 4 de septiembre, volvió a poner de manifiesto la falta de contundencia ofensiva del equipo que dirige el hispano-danés Thomas Christiansen. Panamá tuvo 15 remates, pero los postes en dos ocasiones y el arquero Etienne Vaessen, impidieron el gol.

Esta noche (8:30 p.m.), las miradas estarán en el Estadio Rommel Fernández, de Ciudad de Panamá, para el duelo de la ‘Roja’ ante Guatemala, por la fecha 2 del Grupo A de esta clasificatoria mundialista. También hoy (7:30 p.m.), El Salvador recibe a Surinam. Los guatemaltecos perdieron 1-0 ante El Salvador.

Por lo que esa llave tiene a los salvadoreños, dirigidos por el experimentado “Bolillo” Gómez, líder con tres puntos, seguido de Panamá y Surinam con uno y Guatemala no tiene puntos. “No hay excusas de nada, Panamá se vio sorprendida por el juego vertical de Surinam.

Ahora, está obligada a ganar, pues los puntos en casa se ganan: debe haber cambios en la alineación, buscando más ritmo en el mediocampo”, señaló el comentarista deportivo Antonín Aizpurúa. Para el comunicador Campo Elías Estrada, Panamá deberá aprovechar la desesperación de Guatemala, que viene de perder, además “no confiarse” y “corregir lo hecho en Surinam”.

El periodista deportivo, Nino Mangravita considera que la ‘Sele’ tiene que “copar más el medio [campo], hacer más presión, y al mismo tiempo, más manejo [de juego]”. El también periodista José ‘Lemo’ Jiménez es de la tesis que esta eliminatoria apenas está empezando y los duelos en casa se deben ganar.