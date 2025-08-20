Giorgian de Arrascaeta guía a Flamengo a cuartos de final de la Libertadores

El uruguayo Giorgian de Arrascaeta guió este miércoles al Flamengo a los cuartos de final de la Copa Libertadores, al abrir camino a un triunfo 2-0 en el partido de vuelta de octavos contra el Internacional de Porto Alegre.

El 10 del Mengão anotó en el minuto 27 en el estadio Beira-Rio, en Porto Alegre, y Pedro aumentó la cuenta en el 88.

El resultado certificó el pase del equipo entrenado por Filipe Luís tras la victoria 1-0 del choque de ida, la semana pasada, en el Maracaná.

Campeón de la Libertadores en 1981, 2019 y 2022, el Flamengo enfrentará en la próxima fase a Estudiantes de La Plata, que más temprano eliminó al paraguayo Cerro Porteño con un empate 0-0 como local, tras vencer 1-0 en Asunción.

- Dominio entre papelillos -

El partido comenzó con 21 minutos de retraso por el masivo lanzamiento de papelillos a la cancha por parte de la torcida local. Parecía que hubiese caído una nevada en Porto Alegre.

Obreros con rastrillos y soplahojas trabajaban para retirar la alfombra de papel del gramado, mientras un enjambre de jugadores rodeaba al árbitro uruguayo Esteban Ostojovich a la espera del pitazo inicial.

Cuando finalmente se puso en marcha el compromiso, el Inter intentó asumir la iniciativa, pero el Flamengo tomó el control con rapidez.

Con la pelota en poder del Fla, de Arrascaeta tarde o temprano iba a aparecer.

Un pase del uruguayo generó la primera gran jugada de la noche, en el minuto 24, pero su paisano Guillermo Varela pateó desviado.

Y, poco después, llegó el gol.

Samuel Lino disparó cruzado y el portero colorado, Sergio Rochet, dio rebote. El ecuatoriano Gonzalo Plata cedió de cabeza para el 10, que remató a placer para poner al frente al Flamengo.

Fue el segundo tanto del estelar volante ofensivo uruguayo en la actual Libertadores y ya van 15 en la temporada, acompañados por 11 asistencias.

Solo hubo una tímida reacción del Inter, sobre la media hora de juego, con un tiro de Braian Aguirre que controló con facilidad el guardameta visitante, Agustín Rossi.

- De tres, tres -

Con el Inter obligado a reaccionar y Alan Patrick perdido entre papelillos, su técnico, Roger Machado, empezó a mover piezas con la entrada del atacante Rafael Santos Borré. Poco cambió en el partido.

El español Saúl Ñíguez estuvo muy cerca de volver a anotar para el Flamengo en el 50, con un testarazo tras una falta cobrada por De Arrascaeta. Salvó Rochet.

Siguió incluyendo novedades Machado, con Johan Carbonero, Vitinho y, sobre el final, Enner Valencia, sin poner en riesgo la clasificación del Fla.

Una extraordinaria ocasión del Inter para reengancharse salió de un centro de Aguirre, en el 81, pero Borré mandó la bola al palo.

Paradójicamente fueron dos suplentes de Filipe Luís los que sí sentenciaron: cruce de Luiz Araújo y remate certero de Pedro.

Era el reflejo de la impotencia del Inter, que encadena tres derrotas en fila ante el Flamengo en siete días, pues el domingo, en el Brasileirao, también se midieron estos dos equipos con triunfo carioca de 3-1.

Alineaciones:

Internacional: Sergio Rochet - Braian Aguirre, Vitão, Juninho, Alexandro Bernabei - Alan Rodríguez (Johan Carbonero, 60), Thiago Maia - Bruno Tabata (Rafael Borré, 46), Alan Patrick, Wesley (Vitinho, 60) - Ricardo Mathias (Enner Valencia, 83). DT: Roger Machado.

Flamengo: Agustín Rossi - Guillermo Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro (Ayrton Lucas, 90) - Jorginho, Saúl Ñíguez - Gonzalo Plata (Wallace Yan, 90), Giorgian de Arrascaeta (Luiz Araújo, 83), Samuel Lino (Everton, 90) - Bruno Henrique (Pedro, 75). DT: Filipe Luís.

Árbitro: Esteban Ostojovich (URU).