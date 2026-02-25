Gobierno sanciona reformas a Pandeportes luego de corregir artículos inexequibles e inconvenientes

El presidente de la República José Raúl Mulino sancionó hoy la Ley 509, que adiciona un capítulo a la Ley 16 de 1995 que reorganiza el Instituto Nacional de Deportes (Pandeportes), y dicta otras disposiciones.

Conforme al reporte, la sanción se dio luego de que la Asamblea Nacional (AN) acogiera las recomendaciones del Ejecutivo que objetó parcialmente, por inexequibles, los artículos 31-M y 31 N, y por inconvenientes, los artículos 31-B y 31-F, contenidos en el Proyecto de Ley 100 de 2024 que había aprobado el Órgano Legislativo en septiembre de 2025.

Se detalló que “en la objeción, remitida a la AN en octubre de 2025, el Ejecutivo advirtió que los artículos 31-M y el numeral 5 del artículo 31-N establecían compromisos de gasto público sin identificar la fuente de financiamiento ni acreditar una claridad disponible presupuestaria, en contravención de lo dispuesto en los artículos 276, 277 y 278 de la Constitución Política”.

En tanto, los artículos 31-B y 31-F generaban una duplicidad funcional y programática, conforme al Texto Único de la Ley 16 de 1995, que reorganiza Pandeportes, y a la Ley 50 de 10 de diciembre de 2007, modificada por la Ley 9 de 22 de febrero de 2011.

Tras considerar las objeciones del Ejecutivo, “la Asamblea Nacional sometió nuevamente la norma con los cambios a los respectivos debates en el Pleno, lográndose su aprobación en tercer debate el pasado 6 de enero de 2026”.

Con esta iniciativa, la AN resolvió acoger la objeción por inexequibilidad e inconveniencia y modificó la redacción de los cuatro artículos.