Gobierno sanciona reformas a Pandeportes luego de corregir artículos inexequibles e inconvenientes

ML | Letrero con la palabra “Pandeportes” enfrente de la sede principal de Pandeportes en Juan Díaz.
Redacción Web
25 de febrero de 2026

El presidente de la República José Raúl Mulino sancionó hoy la Ley 509, que adiciona un capítulo a la Ley 16 de 1995 que reorganiza el Instituto Nacional de Deportes (Pandeportes), y dicta otras disposiciones.

Conforme al reporte, la sanción se dio luego de que la Asamblea Nacional (AN) acogiera las recomendaciones del Ejecutivo que objetó parcialmente, por inexequibles, los artículos 31-M y 31 N, y por inconvenientes, los artículos 31-B y 31-F, contenidos en el Proyecto de Ley 100 de 2024 que había aprobado el Órgano Legislativo en septiembre de 2025.

Se detalló que “en la objeción, remitida a la AN en octubre de 2025, el Ejecutivo advirtió que los artículos 31-M y el numeral 5 del artículo 31-N establecían compromisos de gasto público sin identificar la fuente de financiamiento ni acreditar una claridad disponible presupuestaria, en contravención de lo dispuesto en los artículos 276, 277 y 278 de la Constitución Política”.

En tanto, los artículos 31-B y 31-F generaban una duplicidad funcional y programática, conforme al Texto Único de la Ley 16 de 1995, que reorganiza Pandeportes, y a la Ley 50 de 10 de diciembre de 2007, modificada por la Ley 9 de 22 de febrero de 2011.

Tras considerar las objeciones del Ejecutivo, “la Asamblea Nacional sometió nuevamente la norma con los cambios a los respectivos debates en el Pleno, lográndose su aprobación en tercer debate el pasado 6 de enero de 2026”.

Con esta iniciativa, la AN resolvió acoger la objeción por inexequibilidad e inconveniencia y modificó la redacción de los cuatro artículos.

