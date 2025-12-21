Gol de Memphis Depay da a Corinthians la Copa de Brasil

El Corinthians ganó este domingo la Copa de Brasil 2025 al vencer 2-1 al Vasco Vasco da Gama en el partido de vuelta de la final con un gol decisivo del neerlandés Memphis Depay, y obtuvo una plaza en la fase de grupos de la Copa Libertadores del año próximo.

Depay anotó en el minuto 63 en el estadio Maracaná, en Rio de Janeiro, con asistencia de Yuri Alberto tras un contragolpe conducido magistralmente por Breno Bidon.

"Estoy orgulloso de todos los jugadores", celebró el internacional con los Países Bajos, de 31 años.

"Había un montón de presión (...). Nadie creía en nosotros y este equipo respondió", añadió en declaraciones a Globo Esporte TV el mediocampista ofensivo, exjugador de Manchester United y Barcelona, quien llegó al Timão en septiembre de 2024.

El encuentro de ida, jugado el miércoles en Sao Paulo, había finalizado 0-0.

Yuri Alberto abrió el marcador para el Corinthians en el minuto 18 y Nuno Moreira igualó para el Vasco da Gama en el minuto 42.

"Lo merecemos (...). ¡Es maravilloso!", festejó Yuri Alberto con la voz cortada por la emoción.

- Cierre en alto -

Dirigido por el exseleccionador de Brasil Dorival Júnior, el Corinthians corona con el título de la Copa una temporada difícil, en la que acabó en el decimotercer puesto del Brasileirão.

Había ganado en el primer semestre, eso sí, el Campeonato Paulista.

Es el cuarto título de Copa del club, que se convierte además en el octavo representante de Brasil en la Libertadores 2026, junto a Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, Mirassol, Fluminense, Botafogo y Bahia.

Yuri Alberto rompió la paridad en el Maracaná tras un pase largo del lateral derecho Matheuzinho. El control fue perfecto, con lo que el atacante aprovechó que el portero Léo Jardim se quedó en la salida para definir.

Nuno Moreira niveló antes del descanso, con un remate de cabeza a centro de colombiano Andrés Gomez.

El cotejo se definiría con una gran jugada de Bruno Bidon, rematada por Depay.

Bidon recibió la pelota en la mitad de la cancha, giró y arrancó. Conectó entonces con Matheuzinho, quien profundizó para Yuri Alberto y el atacante le dejó todo servido al neerlandés para sentenciar.

Fue el tercer gol de Depay en la Copa de Brasil. Además, sumó seis tantos y tres asistencias en el Brasileirão.

- Récord para Dorival Júnior -

Experto en torneos de eliminación directa, Dorival Júnior ganó por cuarta vez la Copa de Brasil.

Previamente conquistó este torneo al mando del Santos en 2010, Flamengo en 2022 y Sao Paulo en 2023.

Alcanzó así el récord de cuatro títulos coperos de Luiz Felipe Scolari, campeón mundial con la selección de Brasil en Corea del Sur y Japón 2022.