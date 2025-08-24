Hamburgo suma un punto en su regreso a la Bundesliga

Más de siete años después de su último partido en Bundesliga, el Hamburgo volvió a disputar este domingo un encuentro de la máxima categoría del fútbol alemán, un empate sin goles en la cancha del Borussia Mönchengladbach.

Hasta el 12 de mayo de 2018, el Hamburgo era el único club alemán en haber participado en todas las ediciones de la Bundesliga desde su creación en 1963, pero al término de la temporada 2018-2019 se consumó su primer descenso de categoría.

No fue hasta el pasado mes de mayo cuando el histórico HSV, campeón de Europa en 1983, logró el ansiado regreso a la élite tras siete años en la segunda división.

El próximo viernes, abriendo la segunda jornada del campeonato germano, el HSV recibirá en el Volksparkstadion al St Pauli, en el 17º derbi de la ciudad de Hamburgo y el primero desde el 16 de febrero de 2011.

La primera jornada de la Bundesliga, tras la que el Bayern Múnich se colocó ya en el liderato luego de su goleada 6-0 al RB Leipzig el pasado viernes, se completó este domingo con el partido del otro recién ascendido, el Colonia, que se impuso por 1-0 en su visita al Maguncia.