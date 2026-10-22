Hamilton celebra regreso de la F1 a África y dice que es su "sueño" competir allí

El británico Lewis Hamilton celebró este jueves la decisión de la Fórmula 1 de regresar a África, aunque expresó sus reservas sobre la elección de Ruanda como sede del primer Gran Premio en ese continente en más de tres décadas.

La Fórmula 1 anunció la semana pasada un acuerdo de diez años para competir en Ruanda, con una carrera que se incorporará al calendario una vez construido el circuito, a comienzos de la década de 2030.

El siete veces campeón del mundo, de 41 años, afirmó que quiere seguir compitiendo en la F1 "mucho más tiempo" porque su sueño es poder competir en África.

En declaraciones a los periodistas antes del Gran Premio de Estados Unidos de este fin de semana, el piloto de Ferrari reconoció las preocupaciones que suscita Ruanda y advirtió que no deben pasarse por alto.

"Por supuesto, no me corresponde elegir adónde vamos y, naturalmente, hoy hay problemas en todo el mundo", dijo. "He visto muchas de las noticias, pero creo que realmente tenemos que abordar esto con humildad".

La última vez que se disputó una carrera de F1 en África fue en 1993, durante la 33ª edición del Gran Premio de Sudáfrica, cerca de Johannesburgo, cuando Hamilton tenía apenas ocho años.

"Hay muchas cosas que desconocemos", añadió Hamilton, que lleva muchos años reclamando el regreso de la Fórmula 1 a África.

"Al crecer en Inglaterra, nunca nos enseñaron nada sobre África. Debería formar parte del plan de estudios", consideró.

Hamilton señaló que muchos de los problemas de África "siguen siendo consecuencias del colonialismo y de la intervención de occidente", pero reivindicó su influencia en el diseño y la valía de sus recursos.

"Sigo teniendo la esperanza de que África se una. Sé que hay mucha gente que no quiere que eso ocurra —porque, si lo hiciera, sería muy poderosa—, pero sigo confiando en que algún día suceda".