"Hay que cuidarlos": Scaloni respalda a Flores y Mastantuono

Satisfecho con la actuación de Argentina en la goleada 4-0 sobre Bolivia, el seleccionador Lionel Scaloni puso el foco en la nueva generación de futbolistas y subrayó la importancia de acompañar el desarrollo de promesas como Leonel Flores y Franco Mastantuono.

Scaloni, que aún no ha firmado su continuidad al frente de la selección tras ocho años de gestión, se mostró satisfecho con el rendimiento del equipo.

"Los chicos afrontaron el partido como debe ser, cada uno aportó su granito de arena. Este equipo tiene una identidad y la vamos a respetar, no hay otra manera de afrontar cada partido", declaró en rueda de prensa tras el compromiso.

El entrenador, que condujo a Argentina al título mundial en Catar 2022, insistió en que seguirá utilizando estos compromisos para observar nuevas alternativas.

"Vamos a probar jugadores porque ya tenemos aceitada la manera de jugar. En el caso de Leonel Flores le pedimos que venga y haga lo mismo que hace en su club (Boca Juniors). Lo hace muy bien y hay que cuidarlo, tiene una edad en la que hay que seguirlo de cerca".

"Sé que a Leonel (Flores) lo tratan bien en Boca. Es un talento que hay que cuidar, al igual que a Franco (Mastantuono), ambos tienen la misma edad, son talentos, y de nuestra parte siempre los cuidaremos", remarcó.

- Los grandes... misma energía -

En ese sentido, Scaloni destacó el valor que tiene para un joven futbolista recibir una oportunidad en la selección mayor.

"Para cualquier técnico hacer debutar a un jugador es ilusionante. Se nota en la cara de los chicos cuando van a entrar, en el momento del partido, todo lo que genera jugar con esta camiseta y también lo que cuesta. Debutar con la camiseta de la selección es un privilegio".

"Para nosotros es un orgullo darles la oportunidad. Creemos que éste es el momento ideal para que disfruten su convocatoria. Por ahí antes había momentos donde jugar con esta camiseta no era tan fácil. Pero ahora es buen momento para que muestren su potencial", agregó.

El seleccionador también elogió la actitud de los referentes del plantel y el aporte que realizan a las nuevas generaciones.

"El trabajo de todos, sobre todo de los jugadores que tienen más experiencia, que jugaron dos mundiales y siguen con la misma energía. Está bueno que los más chicos vean esa exigencia, eso vale mucho más de lo que yo les puedo decir".