Hegarty narra la muerte de su amigo Aramburu: Le Priol disparó para "acabar" con él

Shaun Hegarty, que asistió a los últimos momentos de su amigo Federico Martín Aramburu, expresó este martes ante una corte de París su "íntima convicción": Loïk Le Priol, acusado del asesinato del rugbier argentino, disparó con la intención de "acabar" con él.

"Siempre tuve la esperanza de que los acusados reconocieran que hicieron una locura", "que mostraran algo de humanidad"... "No tengo la impresión de que vaya a ser así", lamentó Hegarty, al relatar la muerte de su amigo y excompañero en una calle parisina la madrugada del 19 de marzo de 2022, tras una disputa banal en la terraza de un bar.

El exmilitar francés Loïk Le Priol, de 32 años, autor de los dos disparos mortales, y Romain Bouvier, de 35 años, exestudiante que comparece por intento de asesinato, se enfrentan a pena de cadena perpetua. El veredicto se espera para el 25 de septiembre.

Estos dos militantes de ultraderecha, con un largo historial de violencia, sostienen que dispararon en defensa propia, alegando que temían la fuerza física de los dos rugbiers.

Ante la "manera en que intentan eludir sus responsabilidades", Hegarty consideró que ambos acusados siguen siendo "peligrosos" y que deberían permanecer "el mayor tiempo posible en prisión".

Ante el tribunal relató cómo fue aumentando la tensión en la terraza del establecimiento, una situación que, según los testigos, estuvo provocada por la actitud agresiva de Le Priol.

¿Llamó Hegarty "idiota" a Le Priol? "No lo recuerdo", pero "todos los que estaban alrededor lo piensan", respondió. Le Priol se levantó y le propinó tres bofetadas en la cara. "Me dijo que tuviera cuidado, porque sabía pelear y formaba parte de las fuerzas especiales".

- "¡Ahí están!" -

Al irse del bar, Aramburu derribó a Le Priol tirándole de su capucha. Hegarty explicó ese "desafortunado gesto" de su amigo por la exasperación que le provocaba la actitud agresiva de Le Priol.

A continuación, estalló "una pelea bastante dura", aunque "breve", de apenas "diez o doce segundos". Después, los dos rugbiers se alejaron convencidos de que el incidente había terminado. "Para nosotros se había acabado", "nos íbamos a dormir", relató.

Pero no fue así para Le Priol. Un camarero lo describió ante el tribunal como alguien "muy alterado" cuando abandonó el lugar a pie en la misma dirección que los dos deportistas.

Antes de marcharse, pronunció una frase que un testigo asegura haber oído y que podría tener un peso importante en el veredicto: "¡Lo voy a matar!".

Poco después, un Jeep se detuvo junto a los deportistas. Al volante iba la pareja de Le Priol, juzgada por complicidad en intento de asesinato, y en el asiento del acompañante viajaba Bouvier. Hegarty recuerda haber escuchado una voz "más bien masculina" decir: "¡Ahí están!".

Según el relato de Hegarty, Bouvier bajó del vehículo, disparó a Aramburu, lo hirió y huyó. Poco despues, cuenta que Le Priol llegó al lugar corriendo y que Aramburu, pese a llevar ya dos balas en el cuerpo, se abalanzó contra él al percibir el peligro que representaba este segundo agresor.

Hegarty intentó intervenir pero admitió que estaba en estado de "disociación", con un cerebro "incapaz de procesar lo que estaba ocurriendo".

Entonces, según contó, Le Priol "vació el cargador": efectuó seis disparos, cuatro de los cuales alcanzaron a la víctima, incluidos dos mortales por la espalda.

Hegarty rechazó la versión de la defensa de que Le Priol realizó disparos de advertencia. "Le disparó, disparó para acabar con él", afirmó ante el tribunal.

Aramburu cayó al suelo. "Cuando me acerqué a él, me dijo 'Shaun, llama a la policía, voy a morir'". Entonces tomó a su amigo "en brazos" y lo vio ahogarse, con "sangre en la boca". Aunque los servicios de emergencia llegaron rápidamente, dijo que ya sabía que "se había ido".