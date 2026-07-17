Herbert y Burns presentan tarjeta récord de 62 golpes en el British Open

El australiano Lucas Herbert y el estadounidense Sam Burns presentaron este viernes una tarjeta histórica de 62 golpes, en la segunda jornada del Abierto Británico de golf (par 70).

Gracias a ello, Herbert acabó el día como líder en solitario con un global acumulado de ocho bajo par, con dos golpes de ventaja sobre un trío formado por tres estadounidenses, Ryan Gerard, Jackson Suber y Cameron Young.

Burns es por su parte quinto, a tres golpes de Herbert.

El estadounidense Bryson DeChambeau, que pasó por primera vez el corte en un Major esta temporada, acabó el día segundo a un golpe de Herbert, pero luego recibió una penalización de dos golpes por haber "mejorado involuntariamente su lie (el lugar donde se apoya la bola)", según los organizadores.

Una tarjeta de 62 golpes es el récord de uno de los torneos del Grand Slam y fue conseguida anteriormente en cinco ocasiones antes de este viernes.

De ellas, solo el sudafricano Branden Grace lo había logrado en el British Open, precisamente en una edición celebrada en el Royal Birkdale de Southport (Inglaterra), donde tiene lugar la actual edición.

Herbert, 97º jugador mundial, estuvo cerca de establecer un nuevo récord, pero en el hoyo 18 y último de recorrido, su putt a un metro y medio no entró.

"Es genial poder figurar en una lista así. Durante los nueve últimos hoyos de hoy era muy consciente de toda la historia de estos Grand Slam y de la ocasión que se me presentaba de batir el récord, por supuesto, pero haberlo igualado es algo también de lo que estoy muy orgulloso", declaró el australiano de 29 años, que consiguió nueve birdies en los dieciséis primeros hoyos del día.

El estadounidense Scottie Scheffler (-4), defensor del título, el norilandés Rory McIlroy (-1), ganador del British Open en 2014 y que este año conquistó el Masters de Augusta en abril, superaron el corte.

McIlroy mejoró este viernes, después de un mal jueves, en el que terminó dos golpes por encima del par del campo en su primer recorrido.

"Creo que el objetivo principal hoy era seguir en la carrera para el resto del fin de semana, y así será. Creo que si consigo tener un buen inicio mañana (sábado), con cuatro o cinco bajo el par, estaré bien situado", estimó.

- Clasificación después del 2º recorrido (par 70) del British Open de golf, este viernes en el Royal Birkdale de Southport:

1. Lucas Herbert (AUS) -8 (70-62)

2. Ryan Gerard (USA) -6 (67-67)

Jackson Suber (USA) -6 (65-69)

Cameron Young (USA) -6 (67-67)

5. Sam Burns (USA) -5 (73-62)

Kim Si-woo (KOR) -5 (68-67)

Bryson DeChambeau (USA) -7 (67-66)

8. Bud Cauley (USA) -4 (68-68)

Thomas Detry (BEL) -4 (67-69)

Alex Fitzpatrick (ENG) -4 (69-67)

Tommy Fleetwood (ENG) -4 (69-67)

Robert MacIntyre (SCO) -4 (67-69)

Francesco Molinari (ITA) -4 (67-69)

Jon Rahm (ESP) -4 (69-67)

Scottie Scheffler (USA) -4 (68-68)

Matt Wallace (ENG) -4 (69-67)

17. Ludvig Aberg (SWE) -3 (71-66)

Dan Brown (ENG) -3 (66-71)

Pierceson Coody (USA) -3 (67-70)

Tyrrell Hatton (ENG) -3 (69-68)

Cameron John (AUS) -3 (70-67)

Shane Lowry (IRL) -3 (69-68)

Victor Perez (FRA) -3 (68-69)

John Cameron (AUS) -3 (70-67)

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