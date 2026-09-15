Hillary Heron conquista la medalla de plata en salto en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

La gimnasta Hillary Heron se adjudicó la medalla de plata en la final individual de la modalidad de salto, en los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, al con un puntaje total de 13.384, informó el comite olímpico de Panamá.

Heron, únicamente fue superada por la argentina Emilia Acosta, quien conquistó la presea de oro con una puntuación de 13.650 en una disputada final de alto nivel técnico.

En otros resultados de la delegación del Team Panamá, el boxeo istmeño vio acción en la categoría de los -65 kg con Cristofer Filos, quien cayó por decisión unánime (0-5) ante el brasileño Yuri Reis en la fase de cuartos de final.

Por su parte, en la primera jornada del golf femenino, Alexa Rodríguez se posicionó en la décima casilla al firmar una tarjeta de 77 golpes (+5 sobre el par), mientras que Ailynn Megumi Nakada ocupó el puesto 17 con 87 impactos (+15).

En la disciplina de esgrima, modalidad de espada individual masculina, Isaac Dorati avanzó hasta la tabla de 16 tras superar la fase de grupos; sin embargo, cediendo posteriormente 10-15 ante el brasileño Alexandre Camargo.

En el ciclismo de ruta, dentro de la prueba de contrarreloj individual femenina sobre un trazado de 36.0 kilómetros, Wendy Ducreux finalizó en la undécima posición con un tiempo de 54:13.49, seguida por Noemy Atencio en el lugar 12 con un registro de 55:34.33.

Finalmente, en el patinaje artístico, Camila García De Paredes se ubicó en el Top 10 regional al cerrar en la octava posición con un acumulado de 93.45 puntos totales, tras recibir una nota de 60.18 en el programa largo (Long Program).