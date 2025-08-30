Hípica: ‘Mr. Bristol’ sufre lesión

Una lamentable noticia ha sacudido al mundo de la hípica panameña: el destacado ejemplar Mr. Bristol sufrió una lesión la mañana de este sábado, 30 de agosto, lo que podría representar una baja para la próxima Serie Hípica del Caribe, que se celebrará el domingo 7 de diciembre en el Hipódromo Presidente Remón.

El potro de tres años, conocido como el mejor de su categoría en Panamá, era el principal candidato para representar a la nación en el Clásico Internacional del Caribe. Su impecable historial incluye una victoria dominante el pasado 3 de agosto en el Clásico Arturo, Eric, Max, Eric Arturo y Eric Antonio Delvalle.

La Comisión Organizadora y los aficionados esperan el parte médico oficial para conocer la gravedad de la lesión y el tiempo estimado de recuperación de este ejemplar, hijo de Dublin en Mi Sofy por Special Reserve.