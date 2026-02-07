Inglaterra lidera el Seis Naciones tras contundente victoria ante Gales

Inglaterra comenzó de la mejor forma el torneo de las Seis Naciones al lograr una victoria con bonus ante un débil equipo de País de Gales (48-7), este sábado en Twickenham, con siete tries a favor, tres de ellos de Henry Arundell, que le permiten liderar la competición.

El XV de la Rosa se coloca como primer líder del torneo que reúne a las seis mejores selecciones de Europa, por la mejor diferencia de puntos marcados/encajados respecto a Francia, que había vencido el jueves también con bonus ofensivo ante Irlanda (36-14).

Contra unos galeses incapaces de ganar contra otro equipo que no sea Japón desde el Mundial-2023, y que habían perdido 68-14 en 2025 en el Seis Naciones ante Inglaterra, el XV de la Rosa cumplió su parte, bien ayudado por la indisciplina galesa en el inicio del partido, con nueve penales y una doble inferioridad numérica de 10 minutos en los 25 primeros minutos.

- Italia progresa con Gonzalo Quesada -

Con un punto menos que el dúo de cabeza aparece la Italia del argentino Gonzalo Quesada, que se deshizo de Escocia (18-15) horas antes este sábado.

Italia sigue dando muestras de progresos en el mundo del rugby y sufrió pero se terminó imponiendo.

Bajo un diluvio en el Estadio Olímpico de Roma, la Azzurra fue superior durante la primera hora de juego y afrontó el tramo final con ventaja de 18-10 tras lograr dos tries por medio de Louis Lynagh (8') y Tomasso Menoncello (14') en un fulgurante inicio del partido (12-0).

Los escoceses lograron reengancharse al partido tras la anotación de Jack Demsey (27') y metieron presión a los locales en los últimos minutos luego de la marca de George horne (18-15).

El XV del Cardo apretó en los últimos minutos y tuvo un último ataque para voltear el marcador, pero los italianos lograron recuperar la pelota y apuntarse la victoria.

- Francia impresiona -

El jueves, en la inauguración de la edición del Seis Naciones 2026, Francia recuperó su esplendor ante Irlanda en el Estadio de Francia, en las afueras de París, con un estelar Matthieu Jalibert.

Con dos tries de Louis Bielle-Biarrey, los jugadores de Fabien Galthié lograron un punto extra de bonus ofensivo, privando de paso al XV del Trébol del bonus defensivo, un parámetro que podría tener su peso en la resolución del torneo.

Esta victoria permitió además al XV del Gallo superar a Irlanda en el cuarto puesto de la clasificación mundial.

En la segunda jornada Inglaterra visitará a Escocia el próximo fin de semana, mientras que Gales recibirá a Francia e Irlanda a Italia.