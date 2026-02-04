Italia afirma que desbarató ciberataques rusos contra los JJOO de Invierno

Italia desbarató una serie de ciberataques rusos contra los Juegos Olímpicos de Invierno que comienzan el viernes en Milán Cortina, afirmó este miércoles el ministro de Relaciones Exteriores, Antonio Tajani.

"Logramos frustrar una serie de ciberataques contra oficinas de la cancillería, empezando por la de Washington, y también contra algunos recintos de los Juegos Olímpicos de Invierno, incluidos hoteles en Cortina", declaró Tajani durante un viaje a Washington y añadió que esta intrusión era "de origen ruso".