Italia y Turquía se citan en la final del Mundial femenino de voleibol

Italia, vigente campeona olímpica de voleibol femenino, derrotó a Brasil (3-2) en un emocionante partido este sábado en Bangkok (Tailandia), para citarse en la final del Mundial con Turquía, victoriosa ante Japón (3-1).

Las italianas aspirarán el domingo a un segundo título mundial tras el de 2002.

A las brasileñas, finalistas de la pasada edición, se les sigue resistiendo la corona mundial.

Y eso que este sábado llegaron a estar 1-0 y 2-1 por delante y después 13-12 en el tie break.

Las italianas contarán con el factor de la experiencia ante Turquía, que disputará su primera final mundialista.

Las turcas, vigentes campeonas de Europa, cuentan con la cubana nacionalizada Melissa Vargas.