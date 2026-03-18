Jim Thorpe, Persson, Ali: otros campeones destronados en los despachos

La descalificación de Senegal el martes como campeón de la Copa de África de Naciones (CAN), dos meses después de su éxito en el terreno de juego, ha causado impacto en el mundo del fútbol pero no es la primera vez que un campeón es destronado en los despachos por un motivo ajeno al dopaje.

Estos son tres casos históricos seleccionados por la AFP donde se produjo algo similar:

. Jim Thorpe (Juegos Olímpicos 1912):

Con un doblete de títulos en pentatlón y decatlón en los Juegos Olímpicos de Estocolmo 1912, Jim Thorpe se convirtió en el primer estadounidense de las comunidades indígenas de su país en ser campeón olímpico y fue alabado como "el mejor atleta del mundo" por el rey sueco Gustavo V.

Sin embargo, unos meses después, en enero de 1913, se reveló que Thorpe había ganado dinero jugando al béisbol durante dos temporadas antes de los Juegos Olímpicos.

En aquellos momentos solo se permitía la participación olímpica a los deportistas amateurs y Thorpe intentó como pudo evitar un castigo.

"Espero que me perdonen porque yo era solo un chico indio que estaba estudiando y no sabía mucho de esas cosas", escribió en una carta, admitiendo que había percibido dinero por esa actividad deportiva.

Esa confesión no conmovió a la Unión Atlética Amateur Estadounidense, que le desposeyó de sus títulos en 1913 y se los devolvió al Comité Olímpico Internacional (COI).

El medallista de plata, el sueco Hugo Wieslander, declinó aceptar el oro.

Thorpe fue restituido como ganador ex aequo por el COI en 1982 y como único medallista de oro en 2022.

Pero él no vivió para ver esos honores. Murió arruinado en 1953 de un ataque al corazón tras años de luchar contra el alcoholismo.

. Gehnall Persson (Juegos Olímpicos 1948):

La descalificación de Thorpe pudo parecer severa, pero la de Gehnall Persson, más de tres décadas después, puso de manifiesto una división de clases que parecía anticuada tras la Segunda Guerra Mundial.

Persson era un jinete de doma excepcional y el único problema era que era suboficial en unos tiempos en los que la competición en la equitación estaba restringida únicamente a oficiales.

Los suecos creyeron haber sorteado ese requisito ascendiéndole a teniente poco antes de los Juegos Olímpicos de Londres 1948, donde el equipo de ese país se colgó el oro por delante de Francia.

Sin embargo, el secretario general de la Federación Ecuestre Internacional (FEI), el comandante francés Georges Hector, encontró una vía para que el oro fuera para su país.

Había observado que Persson llevaba una gorra de suboficial en la competición. Decidió entonces investigar a fondo y descubrió que el jinete había sido degradado a su rango anterior previo a los Juegos.

Persson terminó siendo descalificado en abril de 1949, igual que el equipo de Suecia, y Francia obtuvo el ansiado oro.

Ese mismo año, unos meses después, la FEI relajó sus normas y abrió la competición a suboficiales, mujeres y civiles.

Persson aprovechó ese cambio para conducir a Suecia al oro en la prueba por equipos en los Juegos de Helsinki 1952 y en los de Melbourne 1956.

. Muhammad Ali (título mundial de boxeo en 1967)

Ali, una leyenda del boxeo, también fue desposeído de un título en los despachos.

Nacido Cassius Clay, el coloso se imponía a sus rivales de los pesos pesados en el ring no solo por sus cualidades con los guantes sino por su guerra psicológica, todo ello acompañado de provocaciones verbales y de posturas abiertamente políticas sobre cuestiones candentes en su época como el racismo o la guerra de Vietnam.

Fue eso último lo que le costó caro, al negarse a ser reclutado por el ejército estadounidense por motivos religiosos.

"La guerra va en contra de las enseñanzas del Corán. Yo no tengo ninguna disputa con esos vietcong", dijo.

En su ceremonia de incorporación al ejército estadounidense, en abril de 1967, Ali se negó a dar un paso al frente.

Fue acusado de delito grave, susceptible de ser castigado con cinco años de cárcel, y se le suspendió la licencia de boxeador en todo el país. La Asociación Mundial de Boxeo (AMB) le despojó de su título mundial.

Volvió tiempo después al ring, recuperando el título mundial en el célebre "Combate en la Jungla" de octubre de 1974 contra George Foreman y lo defendió después en Manila ante Joe Frazier en octubre de 1975.

Ali no se arrepintió de su decisión sobre Vietnam.

"Defender mi religión me hizo feliz, no fue un sacrificio", escribió tiempo después.

"Cuando la gente fue reclutada y enviada a Vietnam, esas personas no entendían de qué iba esa matanza y luego volvían con una pierna y sin poder encontrar trabajo. Eso sí fue un sacrificio", subrayó.