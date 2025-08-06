Khachanov derriba a Zverev y chocará con Shelton por el Masters 1000 de Canadá

El tenista ruso Karen Khachanov venció el miércoles al favorito Alexander Zverev y enfrentará en la final del Masters 1000 de Canadá al estadounidense Ben Shelton, que peleará por su primer trofeo de la categoría.

Khachanov, número 16 de la ATP, se impuso al alemán Zverev (3) por 6-3, 4-6 y 7-6 (7/4) después de salvar una pelota de partido en el tercer set.

Zverev, campeón del evento en 2017, batalló durante casi tres horas pero acabó despidiéndose del torneo de Toronto, del que era primer sembrado por las bajas de Jannik Sinner y Carlos Alcaraz.

Tras igualar el primer set en contra, el alemán tomó una ventaja de 6-5 en la manga decisiva y tuvo una oportunidad para sellar el triunfo pero su devolución de revés chocó con la red.

En el desempate decisivo tomó también ventaja de 3-1 antes de perder los siguientes cinco puntos y retirarse cabizbajo de la pista al ceder ante el experimentado Khachanov.

El ruso aprovechó así su tercera oportunidad en las semifinales de Canadá tras sus derrotas de 2018 y 2019 frente a Rafael Nadal y Daniil Medvedev, respectivamente.

Khachanov, que no llegaba a una final de Masters 1000 desde su triunfo en 2018 en París, tenía también la espina clavada de la derrota ante Zverev en la final de los Juegos Olímpicos de Tokio en 2021.

- Shelton desquicia a Fritz -

El segundo plato del menú del miércoles era el atractivo duelo entre Ben Shelton y Taylor Fritz, primera semifinal de Masters 1000 entre estadounidenses desde 2010.

El pulso acabó siendo un monólogo de Shelton hasta su triunfo por 6-4 y 6-3, que le dio el boleto a la primera final de Masters 1000 de su carrera.

El bombardero de Atlanta, de 22 años, encaminó su primera victoria ante Fritz en el circuito al impedirle dictar el ritmo del juego desde el fondo de la pista.

Shelton, cuarto cabeza de serie del torneo, hizo correr al espigado jugador californiano por toda la pista y no permitió que quebrara su poderoso servicio ni una sola vez, a base de disparar misiles que superaron los 220 km/h.

Al llegar la medianoche en Toronto, Fritz selló su suerte con una doble falta final tras la que rompió su raqueta al estrellarla de rabia contra su rodilla.

El californiano, de 27 años, era el mejor sembrado de Toronto tras la caída de Zverev y sólo había sufrido tres derrotas en sus últimos 22 partidos, alzando los títulos de Stuttgart y Eastbourne.

-- Resultados del miércoles en el Masters 1000 de Canadá:

- Semifinales

Karen Khachanov (RUS/N.11) derrotó a Alexander Zverev (GER/N.1) 6-3, 4-6, 7-6 (7/4)

Ben Shelton (USA/N.4) a Taylor Fritz (USA/N.2) 6-4, 6-3