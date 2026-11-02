Kimi Antonelli, el fulgurante ascenso hasta la cima de la Fórmula 1

Desde sus primeros pasos en el karting hasta la conquista del Mundial de Fórmula 1 con Mercedes, el italiano Kimi Antonelli protagonizó una ascensión meteórica que culminó el domingo con el título a los 20 años y 68 días, récord de precocidad en la categoría.

. Karting

El padre de Kimi, Marco Antonelli, expiloto y director de equipo en la categoría GT, le enseñó el karting a los cinco años.

Dos años más tarde comenzó a competir, aunque su progenitor no veía con buenos ojos que siguiera una carrera en el automovilismo.

"Cuando era pequeño, antes de que todo empezara, él no quería que me convirtiera en piloto porque el deporte de motor puede ser muy cruel a veces, sobre todo en el aspecto financiero, ya que es muy difícil triunfar sin el apoyo de las personas adecuadas", contó Antonelli.

Ese respaldo llegó pronto: el piloto nacido en Bolonia fue descubierto a los 11 años por el francés Gwen Lagrue, responsable del programa de jóvenes pilotos de Mercedes, que recorría los circuitos europeos de karting en busca de nuevos talentos.

Aunque todavía no dominaba todas las competiciones en las que participaba, en parte por disponer de un material menos competitivo que el de algunos rivales, el cazatalentos francés estaba convencido de haber encontrado una joya.

Integrado oficialmente en la Mercedes Drivers Academy a los 12 años, Antonelli quedó bajo la tutela de la escudería alemana, que acompañó su progresión hasta la conquista de dos títulos europeos de karting, en 2020 y 2021.

. De la F4 a la F2

A finales de 2021, Antonelli dio el salto a los monoplazas e inició un brillante recorrido por las categorías de promoción.

Tres semanas después de cumplir 15 años debutó en la Fórmula 4 con Prema durante una prueba del campeonato italiano disputada en el Red Bull Ring.

En 2022 compitió inicialmente en algunas carreras del certamen emiratí de F4 antes de afrontar su primera temporada completa en la categoría italiana, donde se proclamó campeón con 13 victorias.

Al mismo tiempo participó en la Fórmula 4 alemana y conquistó también ese campeonato tras imponerse en nueve de las quince carreras que disputó.

En 2023 obtuvo primero el campeonato de Oriente Medio de Fórmula Regional (FRMEC) y después la prestigiosa Fórmula Regional Europea (FRECA).

Pese a que el camino habitual apuntaba hacia la Fórmula 3, Mercedes y Prema decidieron acelerar su desarrollo y promoverlo directamente a la Fórmula 2 en 2024, cuando apenas tenía 17 años.

Antonelli concluyó sexto en el campeonato, con triunfos en la carrera esprint de Silverstone y en la prueba principal de Budapest.

. La llegada a la Fórmula 1

Mercedes contemplaba inicialmente la posibilidad de que Antonelli se fogueara durante varias temporadas en una escudería modesta, como había sucedido con George Russell en Williams.

Sin embargo, la salida de Lewis Hamilton rumbo a Ferrari alteró completamente los planes de la formación alemana.

El 31 de agosto de 2024, Mercedes anunció que Antonelli sería piloto titular a partir de la temporada 2025.

Pocos días después participó en la primera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Italia en Monza, aunque una fuerte salida de pista alimentó las dudas sobre su preparación para competir al máximo nivel.

A pesar de un prometedor cuarto puesto bajo la lluvia en Melbourne, inicio de la campaña 2025, sus primeros meses en Fórmula 1 resultaron complicados.

Aunque consiguió su primer podio en Canadá, atravesó después un periodo muy difícil con cuatro abandonos y tres resultados fuera de los 16 primeros en un tramo de nueve carreras.

El italiano reaccionó en el tramo final del campeonato con un segundo puesto en Brasil y una tercera posición en Las Vegas, señales de una progresión que anticipaba algo mucho mayor.

. La explosión de 2026

Cuando Mercedes mostró desde la pretemporada una clara superioridad técnica sobre buena parte de la parrilla, muchos observadores señalaron a Russell como principal candidato al título tras ganar la carrera inaugural en Australia.

Pero la gran historia del año estaba reservada para Antonelli.

En China se convirtió en el piloto más joven en lograr una pole position en la historia de la Fórmula 1 y, un día después, celebró también su primera victoria en la categoría.

El italiano encadenó después otras cuatro victorias para abrir una importante brecha al frente del campeonato y consolidarse como el hombre a batir.

Con siete poles, nueve triunfos y 16 podios en los primeros 19 Grandes Premios de la temporada, Antonelli dominó la competición y selló en México su primer título mundial.

A los 20 años y 68 días, el piloto de Mercedes se convirtió además en el campeón más joven de la historia de la Fórmula 1, superando el récord que ostentaba el alemán Sebastian Vettel desde 2010.