La alemana Tatjana Maria avanza a cuartos de final del WTA de Guadalajara

La alemana Tatjana Maria se clasificó a los cuartos de final del Abierto de tenis de Guadalajara al vencer este miércoles en la segunda ronda a la canadiense Rebecca Marino en sets corridos de 6-3 y 7-5.

Maria, número 51 del mundo y sexta preclasificada, se impuso a Marino, 121 en el ranking de la WTA, en una hora con 30 minutos.

La segunda ronda comenzó con un duelo de raquetas checas en el que Nikola Bartunkova venció a Darja Vidmanova en sets corridos de 6-3 y 6-2 y se clasificó a los cuartos de final.

Bartunkova (228ª), se impuso a Vidmanova (161ª), con algunos tiros potentes y otros precisos en una hora con 29 minutos.

"Fue un partido muy difícil, conozco a Darja desde que éramos niñas, jugábamos en el mismo club en Praga. Hoy jugué de manera fantástica, estoy contenta con mi desempeño", dijo Bartunkova, de 19 años, visiblemente emocionada tras vencer a Vidmanova, tres años mayor, en su primer enfrentamiento en el tour de la WTA.

- Dos partidos postergados -

Los dos partidos de la noche fueron suspendidos por lluvia y se resolverán el jueves.

El enfrentamiento entre la belga Elise Martens, primera cabeza de serie, y la francesa Elsa Jacquemot fue interrumpido en el segundo set.

Mertens había ganado la primera manga por 6-4 y Jacquemot tenía ventaja de 3-2 en la segunda.

La andorrana Victoria Jiménez y la rusa Veronika Kudermetova, segunda en la siembra, también disputarán el pase a cuartos de final este jueves.

- Stefanini eliminó a Stephens -

Este miércoles en el segundo turno se completó el último partido de la primera ronda entre la italiana Lucrezia Stefanini y la estadounidense Sloane Stephens, que fue interrumpido por lluvia la noche del martes.

Stefanini (148ª) se convirtió en la última clasificada a la segunda ronda al vencer a Stephens (1051ª) en tres sets con parciales 6-4, 4-6 y 6-1 en dos horas con 17 minutos.

"Ayer la cancha estaba húmeda y más lenta, la pelota, más pesada; hoy el día estuvo más soleado, la pelota botaba mejor, y yo continué jugando fuerte desde el fondo de la cancha y golpeando la pelota lo mejor posible", comentó Stefanini tras eliminar a Stephens, excampeona del Abierto de los Estados Unidos.

En segunda ronda, Stefanini enfrentará a la polaca Magdalena Frech, campeona defensora.

El Abierto WTA 500 de Guadalajara se juega en las pistas de superficie dura del Complejo Panamericano de Tenis y reparte un millón de dólares en premios.

-- Resultados del miércoles

- En segunda ronda

Nikola Bartunkova (CZE) derrotó a Darja Vidmanova (CZE) 6-3, 6-2

Tatjana Maria (GER/N.6) a Rebecca Marino (CAN) 6-3, 7-5

- Partidos postergados para el jueves por lluvia

Elise Martens (BEL/N.1) - Elsa Jacquemot (FRA) 6-4, 2-3 postergado

Victoria Jiménez (AND) - Veronika Kudermetova (RUS/N.2)

- En primera ronda (pendiente del martes)

Lucrezia Stefanini (ITA) a Sloane Stephens (USA) 6-4, 4-6, 6-1