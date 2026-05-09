La española Paula Blasi se confirma como estrella tras ganar la Vuelta a España

Sólo dos años después de entrar en el pelotón ciclista profesional, la española Paula Blasi confirmó su estatuto de estrella emergente tras ganar este sábado la Vuelta a España, luego de acabar segunda en la séptima y última etapa, que ganó en solitario la suiza Petra Stiasny en la cima del temible Angliru.

Blasi (UAE), 23 años, aprovechó las duras rampas del coloso asturiano para arrebatar la victoria final a la neerlandesa Anna Van der Breggen (SD Worx), que partía líder.

Van der Breggen, que se fue quedando relegada en la subida a L'Angliru, acabó segunda en la general (a 24 segundos de Blasi), con la francesa Marion Bunel (Visma) completando el podio (a 49.).

La de Blasi, que esta temporada ya se había impuesto en la Amstel Gold Race, es la primera victoria para una ciclista española en la ronda española. También fue 3º en la Flecha Valona y 5ª en la Lieja-Bastoña-Lieja. Unos resultados que le llevaron a pensar en que podía aspirar a las máximas cotas.

Antes, su compatriota Joane Somarriba había logrado ganar el Tour (2000, 2001, 2003) y el Giro (1999, 2000).

La etapa y la prueba se decidieron en las duras rampas de hasta el 23% del mítico Angliru, subido por primera vez en una prueba femenina.

"Ha sido una locura. El Angliru ha sido realmente duro, especialmente el último kilómetro de subida. Me decían que fuera hasta el límite porque mis rivales se estaban quedando atrás", dijo Blasi, tras la carrera.

Las favoritas llegaron agrupadas a las primeras pendientes donde anularon a la última superviviente de la fuga del día, pero la eterna subida de 10 km fue haciendo la selección.

Bunel y Blasi vieron la debilidad de Van der Breggen que sufría y la francesa lanzó un primer ataque a 4,4 km de la meta, seguida por la española.

- Llegada tardía al ciclismo -

"Después de cinco minutos de subida ya iba así", relató Blasi, señalándose con el dedo la garganta, pero "vi que Anna Van der Breggen estaba sufriendo y me dije 'a por ello'".

Blasi superó a Bunel para irse en solitario perseguida sólo por Stiasny, que la superó a 1,5 kilómetros de la meta.

La suiza soltó a la española para convertirse en la primera ciclista en ganar en el Angliru.

Blasi llegó en segundo lugar seguida por la francesa Juliette Berthet, que fue tercera en la etapa.

Un segundo lugar que le ha permitido hacer historia en el ciclismo femenino español, donde ya se le cuenta como una de las figuras a tener en cuenta pese a haber debutado en este deporte muy tarde, cuando una lesión le obligó a abandonar de adolescente el atletismo y el triatlón, sus dos grandes pasiones.