La estrella rusa de la natación Kliment Kolesnikov, ausente de París-2024, pero "no triste"

Ser campeón olímpico era el sueño de siempre del ruso Kliment Kolesnikov, pero no a cualquier precio. A los 23 años, la estrella de la natación no estará en los Juegos de París-2024 por las condiciones "inaceptables" impuestas por el Comité Olímpico Internacional (COI).

"No, no estoy triste", lanza el doble medallista (una de plata y una de bronce) en Tokio-2020 con una tímida sonrisa.

"A día de hoy, en las condiciones actuales, para mí es inaceptable" el participar en París-2024, añade Kliment Kolesnikov en una entrevista acordada a la AFP al margen de unas recientes competiciones de natación en San Petersburgo, la antigua capital imperial rusa.

"El sueño de una medalla de oro olímpica sigue, pero no estoy triste por no poder ir", insiste el nadador, que en Budapest-2021, a los 20 años, se consagró como campeón de Europa de los 100 m.

El COI autorizó a comienzos de diciembre a los deportistas rusos y bielorrusos a participar en los próximos Juegos Olímpicos (en París del 26 de julio al 11 de agosto) a condición de que compitan bajo bandera neutral, en pruebas individuales, que no hayan apoyado de manera activa la campaña rusa en Ucrania y que superen el obstáculo de las clasificaciones.

Actualmente, solo once deportistas cumplen estos requisitos, ocho rusos y tres bielorrusos, según el COI.

- "Oveja negra" -

Aunque Rusia, que ha denunciado unos criterios "discriminatorios", no ha decidido aún si recomendará o no a sus deportistas acudir a la cita olímpica, Kolesnikov ya ha decidido hacer una cruz a París-2024.

"Es una decisión únicamente personal; no me sería posible participar en unos Juegos Olímpicos en estas condiciones", insistió el nadador, asegurando que no querría ser una "oveja negra" en medio de otros atletas que participen el próximo verano boreal en la cita en la capital francesa.

"Los otros chicos (sus rivales) participan, están compitiendo como si nada pasara y nosotros, no tendremos el derecho de tener una delegación (...), ni bandera ni himno", añade el plusmarquista mundial de los 50 m espalda mientras firma autógrafos a unos jóvenes nadadores que se agolpan alrededor de él.

"Siempre me he preparado para los Juegos Olímpicos", la competición "más importante" para cualquier deportista, insiste el gigante de 195 cm de altura.

"Por supuesto que me gustaría ir. Por supuesto que me gustaría ganar una medalla de oro olímpica, pero teniendo en cuenta la situación actual, correría el riesgo de regresar a mi país con esta medalla y que me la retirara" el COI, asegura.

- Nuevos récords del mundo -

A la espera de que la situación cambie, Kolesnikov dice querer concentrarse en batir "nuevos récords del mundo".

El número de competiciones organizadas en Rusia ha aumentado significativamente desde que los deportistas rusos fueron excluidos de cualquier competencia internacional luego del inicio de la campaña del ejército ruso a Ucrania en febrero de 2022.

"Durante todo este tiempo que estamos compitiendo en el interior del país, los rivales se perfeccionan y baten récords (...), yo también llego a batir plusmarcas", destaca Kolesnikov, quien en julio pasado estableció una nueva marca planetaria de los 50 m espalda en 23:55.

"Nadamos y competimos con los deportistas de otros países con nuestros resultados", advierte Kolesnikov, quien pese a todo no descarta una evolución de la situación: "Si las condiciones (del COI) cambian" y las autoridades rusas deciden que "en nombre de la Patria tenemos que ir a ganar medallas para nuestro país" en París-2024, "pues evidentemente iría".