La Fepafut suspende provisionalmente por seis meses al jugador José Calderón

La Federación Panameña de Fútbol informó que la Comisión Disciplinaria decidió imponer una suspensión provisional de seis meses al futbolista José Calderón, mientras continúan las investigaciones relacionadas con el partido entre Alianza FC y Sporting San Miguelito por la jornada 16 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol.

En un comunicado, la Fepafut señaló que “la Comisión Disciplinaria de la Federación Panameña de Fútbol informa que ha decidido imponer la suspensión provisional por seis (6) meses de toda actividad de fútbol federado al jugador José Calderón, mientras se mantienen en curso las investigaciones correspondientes”.

La entidad explicó que la medida fue tomada “luego de las investigaciones preliminares correspondientes al partido entre el Alianza FC y el Sporting San Miguelito por la fecha 16 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LFP)”.

Además, indicó que “dicha decisión se adopta en estricto apego a los reglamentos vigentes y con el objetivo de salvaguardar la integridad del fútbol panameño y la transparencia de las competiciones”.