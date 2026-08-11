La inesperada suerte del dueño de una tarjeta coleccionable de Cooper Flagg

El afortunado comprador de una tarjeta de baloncesto única en su tipo que muestra a la estrella de la NBA Cooper Flagg tiene una decisión que tomar: subastarla y obtener potencialmente millones de dólares, o aceptar 32 años de abonos de temporada de su equipo, los Mavericks de Dallas.

La codiciada tarjeta coleccionable fue presentada el lunes por una tienda de cartas deportivas en Rhode Island, Estados Unidos, durante una retransmisión en directo. En el acto, el local abre sobres de cartas para coleccionistas que han hecho pujas a ciegas por esos sobres.

La pieza incluye un fragmento de la camiseta que Flagg llevó en su primer partido de la NBA. También está firmada por el exastro de la Universidad de Duke, que promedió 21 puntos, 6,7 rebotes y 4,5 asistencias para ganar el premio al Novato del Año en la temporada 2025-26.

Los Mavericks de Dallas, el equipo del prodigio estadounidense, ofrecieron un paquete de intercambio a cambio de la tarjeta que incluye dos abonos premium de temporada durante 32 años.

Pero también, entre otras ventajas, una camiseta de Flagg usada en partido y firmada, y una oportunidad para fotografiarse con el jugador de 19 años.

Una empresa con sede en Nueva Jersey especializada en coleccionables deportivos ofreció al comprador un anticipo en efectivo de 1,5 millones de dólares a cambio de los derechos para sacar la tarjeta de Flagg a subasta. Calculó que podría alcanzar hasta cinco millones de dólares bajo el martillo.

Una pieza similar de debut con parche de novato del lanzador de las Grandes Ligas de béisbol Paul Skenes, de los Piratas de Pittsburgh, se vendió por 1,1 millones de dólares el año pasado.

Las tarjetas deportivas coleccionables son un gran negocio en Estados Unidos.

Los coleccionistas han pagado más de 10 millones de dólares en los últimos años por tarjetas que muestran a las exestrellas de la NBA Michael Jordan y Kobe Bryant, y al astro de las Grandes Ligas Shohei Ohtani.