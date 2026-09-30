La NBA elegirá pronto a los propietarios del nuevo equipo de Las Vegas, según ESPN

La NBA elegirá "en un futuro muy cercano" a los propietarios de una nueva franquicia con sede en Las Vegas, cuyos derechos están tasados entre los 12.000 y 13.000 millones de dólares, sin contar el coste de un nuevo estadio, informó este martes la cadena ESPN.

Actualmente, la liga de baloncesto estadounidense contempla la creación de dos nuevos equipos, uno en Las Vegas y otro en Seattle, lo que elevaría a partir de 2028 a 32 el número total de franquicias de la NBA.

Según ESPN, quedan tres candidatos para quedarse con la propiedad del equipo de Las Vegas, incluida una propuesta encabezada por la heredera de los almacenes Walmart, Nancy Walton Laurie.

Otra está liderada por el multimillonario canadiense Steve Apostolopoulos, y una tercera por Bill Foley, propietario de los Golden Knights, el equipo de hockey sobre hielo de Las Vegas.

La Junta de Gobernadores de la NBA votó en marzo a favor de explorar el mercado para las franquicias de Las Vegas y Seattle, y se espera que la aprobación formal llegue en diciembre.

Entre las propuestas se baraja la construcción de un estadio específico para baloncesto en el extremo sur de Strip, famosa avenida de la ciudad, o bien la adaptación del T-Mobile Arena.

Aunque la Ciudad del Pecado nunca ha tenido equipo propio en la NBA, es la casa de los Raiders de la NFL y pronto será la sede de un equipo de béisbol de las Grandes Ligas.

La decisión sobre los propietarios del equipo de Seattle se tomaría en una fecha posterior.