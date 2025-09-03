La renacida Osaka ya está en semifinales del Abierto de EEUU

La japonesa Naomi Osaka derrotó la noche del miércoles a la checa Karolina Muchova y se plantó en las semifinales del Abierto de Estados Unidos, a dos pasos de completar su espectacular resurrección.

Osaka, número 24 del ranking de la WTA, superó a Muchova (13) por 6-4 y 7-6 (7/3) en el cierre de los cuartos de final femeninos en Nueva York.

En busca de su primer título desde 2021, Osaka chocará en las semifinales del jueves ante la estadounidense Amanda Anisimova, que debutará en la penúltima ronda del torneo.