$!Moda con talento nacional

El mes de septiembre marca una de las temporadas más esperadas para los amantes de la moda en Panamá. Destacando eventos como “Expo Moda Chiriquí”, que se realizará del 4 al 7 de septiembre en el salón de eventos de Federal Mall en Chiriquí, consolidándose como una de las plataformas más importantes para el talento emergente y la creatividad nacional.

El productor y director de DF Modelos, David Fong, resaltó que este proyecto, que nació en 2017 como Expo Moda Chiriquí, ha evolucionado hasta convertirse en una vitrina que impulsa a diseñadores, artesanos y emprendedores. Este año contará con alrededor de 24 diseñadores confirmados, además de un mercadito con marcas locales, artesanos y experiencias para el público.

Más allá del estilo, Expo Moda también apuesta por la inclusión. Durante los tres días del evento, diferentes fundaciones tendrán un espacio en la pasarela: desde niños sobrevivientes de quemaduras, jóvenes con discapacidades y chicos con síndrome de Down, hasta un desfile dedicado a comunidades originarias con trajes y diseños tradicionales.

Mientras, que del 25 al 28 de semptiembre se realizará el Panamá Fashion Week 2025 en la Ciudad de Las Artes, previo a este evento, el diseñador Moisés Sandoya presentará este 16 de septiembre, junto a la artista visual Lulu Molinares, la instalación-performance “Antesala: Arte, Moda y Naturaleza”, en la Casa Club del Parque Omar desde las 8:00 p.m. hasta las 12:00 m.

La moda puede convertirse en un arma de doble filo si no se presta atención a los procesos, explicó Sandoya, quien trabajó con residuos y técnicas artesanales como crochet, patchwork y wabi sabi para darles nueva vida.

Con estas propuestas, septiembre se consolida como un mes clave para el sector creativo y de moda en el país, posicionando tanto a la provincia de Chiriquí como a Panamá en el mapa nacional e internacional de la industria de diseñadores emergentes, emprendedores, artesanos y creador de piezas únicas que le dan visibilidad a las tradiciones y cultura de Panamá.