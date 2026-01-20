La ucraniana Oliynykova cumple en Australia el sueño de su padre soldado

Aunque la ucraniana Oleksandra Oliynykova fue eliminada este martes en primera ronda del Abierto de Australia ante la vigente campeona Madison Keys, la jugadora declaró que cumplir el sueño de su padre, soldado en la resistencia ante Rusia, era más importante que el resultado.

Oliynykova, número 92 del ranking WTA, puso en apuros a la estadounidense en el primer set, donde llegó a ir 6-4 arriba en el tie-break, antes de caer por 7-6 (8/6) y 6-1 en lo que describió como el partido más importante de su vida en su primera participación en el cuadro principal de un torneo de Grand Slam.

La jugadora de 25 años llama la atención no solo por su juego muy poco convencional en la pista, especialmente su técnica de saque y sus derechas golpeadas en parábola, sino también por su marcado estilo, con varios tatuajes, algunos temporales, visibles en el rostro, como este martes contra Keys.

Oliynykova lució una camiseta blanca en la rueda de prensa posterior al partido, haciendo referencia a la difícil situación de su país natal.

"Necesito su ayuda para proteger a los niños y a las mujeres ucranianas. Pero no puedo hablar de ello aquí", se leía en la camiseta.

El padre de Oliynykova, que actualmente sirve en el ejército ucraniano para combatir la invasión rusa, solía acompañarla a los torneos.

"Es mi mayor apoyo desde la infancia, en todos los ámbitos", subrayó sobre quien además es su mánager.

"Sé que era su sueño verme en esta pista", declaró Oliynykova, que intercambió mensajes con su padre antes del partido.

"Haré todo para que esté aún más orgulloso de mí. He cumplido su sueño", continuó.

Su padre sirve en "una de las unidades de drones más avanzadas de las fuerzas de defensa ucranianas", como explica la página web que ella misma ha creado para apoyar económicamente a esta brigada.

Nacida en Kiev, en sus inicios representó a Croacia, donde sus padres eran refugiados políticos, pero desde 2022 compite por Ucrania, país al que regresó a vivir con su familia pese al peligro.

Antes de su llegada a Australia, "hubo una explosión justo al lado de mi casa y un dron impactó la vivienda de enfrente", indicó.

"Mi apartamento literalmente tembló por la explosión", explicó.