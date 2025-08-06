Las Grandes Ligas de béisbol tendrán la primera árbitra de su historia

Las Grandes Ligas del béisbol norteamericano anunciaron este miércoles que Jen Pawol será la primera árbitra en un partido de temporada regular en sus más de cien años de historia.

Pawol, jueza en ligas menores desde 2016, será parte del equipo arbitral en la serie de tres partidos entre los Marlins y los Bravos que se disputará en Atlanta entre el sábado y el domingo.

La árbitra, de 48 años, ya había participado en juegos de las pretemporadas de 2024 y 2025.

Las Mayores acaban así con una barrera de género que ya había caído años atrás en otras ligas profesionales norteamericanas.

La NBA fue la primera gran liga masculina en tener árbitras, en 1997, y alrededor de un 10% de su cuerpo arbitral de la actualidad es femenino.

La NFL (liga de football americano) incorporó a su primera jueza en 2015.