Lautaro: "Necesitamos el partido perfecto, centrado en los detalles"

"Necesitamos el partido perfecto, centrado en los detalles", señaló el capitán del Inter de Milán Lautaro Martínez, este viernes en una conferencia de prensa en la víspera de la final de la Liga de Campeones contra el París Saint-Germain.

Pregunta: Tiene un gran palmarés pero le falta la Liga de Campeones.

Respuesta: "Me ha tocado cubrir objetivos importantes; Mundial, Copas América, Copas con el Inter... Este es un objetivo que me falta muy importante en la carrera de un futbolista. Orgulloso de estar de nuevo en la final. Trataremos mañana de hacer el partido perfecto para llevar el trofeo a Milán que hace mucho tiempo que no lo tenemos".

P:¿Cómo se gana una final ante el PSG?

R: "Puliendo todos los detalles, el que gana se lleva el objetivo principal (el trofeo), tenemos que ser conscientes de eso, preparar el partido de la mejor manera para poder llegar descansados y concentrados, sabiendo lo que tenemos que hacer para contrarrestrar al PSG y hacer el partido que nosotros queremos. Necesitamos el partido perfecto, centrado en los detalles".

P: ¿Cómo ejerce de líder y capitán en su equipo?

R: "Al ser el capitán tienes más responsabilidades, lo vivo de esa manera, siempre digo que todos los partidos son una final, aunque esta es la verdadera, tiene ese condimento especial. Lo importante es que hagamos lo que nos trajo hasta acá. Luego hay un rival enfrente que respetamos pero podemos generarles mucho daño y tenemos que pensar en positivo".

P: ¿Piensa en el Balón de Oro?

R: "Los premios individuales siempre van en segunda línea, hoy no se me pasa por la cabeza ese premio, no porque no lo quiera ganar, pero el objetivo principal es ganar este trofeo que al Inter le falta hace 15 años. Volver a dar esta alegría a los hinchas del Inter, ese es mi único pensamiento. Lo principal es que el Inter y mis compañeros sigamos creciendo".