LeBron James y sus Sixers contra los Knicks campeones en el estreno de la NBA

Dos encuentros de lujo para inaugurar la temporada regular de la NBA el 20 de octubre: los Sixers de LeBron James ante los New York Knicks, flamantes campeones, y la reedición de la final del Oeste con los Spurs de Victor Wembanyama visitando Oklahoma City, anunció la liga este martes.

Los San Antonio Spurs, sedientos de revancha tras haber perdido en junio la final ante los Knicks (4-1), arrancarán la temporada del desquite en la pista del Thunder del vigente doble MVP Shai Gilgeous-Alexander, eliminados por Wemby y los suyos en semifinales del Oeste.

El equipo de San Antonio buscará un rápido regreso a la final con la incorporación del ala-pívot Tobias Harris (34 años), que aportará veteranía, un factor que decantó la balanza para los Knicks en la final.

Campeón en 2025, OKC ha hecho algunos cambios en su plantilla, con la llegada del gigante español Aday Mara (2,21 m), que tendrá la misión de parar a Wemby (2,24 m).

El otro gran duelo de la primera jornada enfrentará a dos históricos como los New York Knicks y los Sixers de Filadelfia, nuevo gran foco de la NBA.

La leyenda LeBron James (41 años) se vestirá por primera vez con los Sixers para arrancar su 24ª temporada (un récord) en el Madison Square Garden, en una noche de gala en la que los anfitriones izarán oficialmente la bandera que conmemora su tercer título NBA, conquistado en junio.

- El Rey regresa por Navidad -

Para desafiar a los campeones, los Sixers han reunido una plantilla de cinco estrellas, regresando a un pabellón donde terminaron sus sueños de título al caer en las semifinales de la Conferencia Este por un estrepitoso 4-0.

Además de 'King James', la franquicia de Pensilvania ha fichado al alero All Star Jaylen Brown, procedente de Boston Celtics, para apoyar al pívot Joel Embiid y al eléctrico Tyrese Maxey, conformando así un 'Big 4' que numerosos observadores presentan como hecho a la medida para llegar hasta el final.

El menú del arranque de la temporada regular incluirá también el choque entre los dos mejores equipos del Este de la temporada regular 2025-26, con Detroit Pistons recibiendo a Boston Celtics.

En la jornada de Navidad, cuya programación siempre es estelar, destaca el regreso de James a Los Ángeles, donde jugó las ocho últimas temporadas y logró un título de campeón (2020).

Pero también la vuelta de la banda de Wemby a Nueva York para una revancha de la final, y la visita de los Celtics a Miami, donde Giannis Antetokounmpo ha hecho las maletas tras 13 temporadas en Milwaukee.