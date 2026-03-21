Leyanis Pérez relega a Yulimar Rojas a la plata en el Mundial bajo techo

La cubana Leyanis Pérez revalidó su título mundial bajo techo en el triple salto a pesar de la presión de la venezolana Yulimar Rojas, que tuvo que conformarse con la plata, este sábado en uno de los pulsos más esperados en Torun (Polonia).

Leyanis Pérez se estableció en el trono de esta prueba en 2025, ganando los títulos mundiales bajo techo y al aire libre, y ahora empieza 2026 sin abandonar el escalón más alto, gracias este vez a un vuelo de 14 metros y 95 centímetros, igualando de paso la mejor marca mundial de la temporada.

Yulimar Rojas, reina indiscutible de esta prueba hasta su grave lesión en un entrenamiento en abril de 2024, se quedó con la plata al llegar a 14,86 metros, mientras que el bronce fue para la senegalesa Saly Sarr, que con 14,70 batió su mejor marca personal.

En el pasado Mundial al aire libre, en septiembre de 2025 en Tokio, Yulimar Rojas había efectuado su gran regreso, después de dos años sin competir en su prueba de referencia, y allí se quedó con una medalla de bronce con cierto sabor agridulce.

Esta vez logró subir un peldaño en el podio, hasta el segundo, pero sin poder reconquistar su dominio, a menudo aplastante, de antes de la lesión.

Rojas, de 30 años y que llegaba con la mejor marca mundial de la temporada (14,95 m), no pudo conseguir un cuarto título mundial bajo techo, después de los logrados en 2016, 2018 y 2022.

En la cita mundial indoor de hace cuatro años en Belgrado, la saltadora caraqueña batió además el récord del mundo con un impresionante 15,74 metros, una distancia que sigue vigente y a la que todavía no ha podido acercarse tras la lesión en un tendón de Aquiles, que marcó un antes y un después en su carrera.

Leyanis Pérez, de 24 años, confirma así su estatus de nueva estrella de esta prueba, un honor que se había ganado con sus dos títulos mundiales del año pasado, tanto en pista cubierta como al aire libre.

A ello suma un bronce mundial al aire libre, en Budapest 2023, la última gran cita en la que Yulimar Rojas se colgó la medalla de oro.

La siguiente oportunidad de Rojas de reconquistar el título mundial será ya en septiembre de 2027 en Pekín, en una cita al aire libre donde Leyanis Pérez saldrá de nuevo con el dorsal coloreado de defensora del título.