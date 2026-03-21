Próximo lunes y martes se realizarán Agroferias del IMA en varios lugares del país

Las Agroferias del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) vuelven a realizarse este lunes 23 y martes 24 de marzo en diferentes puntos del país.

A través de redes sociales, la entidad anunció los puntos de venta de artículos comestibles, como arroz, y otros productos, desde las 8:00 a.m., y reiterando a los asistentes, llevar su cédula y bolsa reutilizable.

El IMA señaló que solo eta semana se desarrollaron 45 activaciones de agroferias, en las que se comercializaron 156,500 libras de arroz, beneficiando a más de 75 personas.

En ese sentido, aquí los lugares de la Agroferia:

Lunes 23 de marzo, en Casa Comunal de Hato Chamí, distrito de Nole Duima, Comarca Ngäbe Buglé

Martes 24 de marzo

Parque de Cañita, distrito de Chepo, en Panamá Este.

Cancha de la Escuela de Real de Santa María, distrito de Pinogana, en Darién.

Casa Comunal de Quebrada de Oro, distrito de Soná y Casa Comunal de Atalaya, distrito de Atalaya, en Veraguas

Casa Comunal de El Rincón, distrito de Santa María, en Herrera

Casa Local de San José, distrito de San Carlos, en Panamá Oeste

Cancha Comunal de Palmira, distrito de Boquete, en Chiriquí

Cancha de Olá cabecera, distrito de Olá, en Coclé

Gimnasio de Panamá Viejo, corregimiento de Parque Lefevre, en Panamá

Sector de Las Lomas, en Palmas Bellas, distrito de Chagres, en Colón

Puerto de Isla Cañas, distrito de Tonosí, en Los Santos